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«Шоколадница» сменила гендиректора в четвертый раз с 2014 года

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Новым гендиректором группы компаний «Шоколадница» стал Олег Подгорный, бывший топ-менеджер мебельной фабрики «Мария» и агрохолдинга «Солнечные продукты». Он вступил в должность в декабре 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на компанию.

«Шоколадница» сменила гендиректора в четвертый раз с 2014 года

Подгорный сменил Сергея Румянцева. Последний занимал пост гендиректора «Шоколадницы» меньше года, с начала 2019-го. В компании заявили, что Румянцев решил сосредоточиться на своих проектах.

Подгорный — четвертый гендиректор «Шоколадницы» с 2014 года. Тогда сеть приобрела конкурента, кофейни «Кофе Хауз». По данным Forbes, сумма сделки составила $25 млн. В результате покупки «Шоколадница» нарастила сеть до 650 кофеен.

По словам Подгорного, перед ним поставили задачу повысить операционную эффективность компании. Для этого уже провели аудит всех брендов группы. Кроме «Шоколадницы» и «Кофе Хауза» в группу входит сеть «Ваби Саби». Также компания развивает по франшизе рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express.

«Шоколадница» никогда не раскрывала состав бенефициаров. Ранее участники рынка говорили, что 60% группы принадлежит семье основателя Александра Колобова и 40% — фонду Acmero Capital Симана Поваренкина (40%).

Основными российскими юрлицами «Шоколадницы» владеет кипрская Kalazaco. Раньше она принадлежала представляющей Колобовых Sunshade Business и Acmero, но в 2018 году у нее появился еще один акционер: Quortia с долей 9,97% (владельцы Леонид и Неля Левитины).

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