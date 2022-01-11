В этом году в Москве откроется рекордное количество новых торговых центров. Запланирован ввод в эксплуатацию 30 объектов – это почти 300 тысяч квадратных метров торговых площадей.
О том, что в Москве готовятся к открытию 30 новых торговых центров, сообщили в консалтинговой компании Colliers. Там подчеркнули, что это рекордное количество вводимых в эксплуатацию ТЦ за один год с 2013-ого – тогда открылись 18 новых профессиональных торговых центров.
В 2022 году на рынке ритейла Москвы появится 294 тыс. кв. м. новых торговых площадей. В 2021 году ввели 281 тыс. кв. м. площадей, в 2020 количество новых квадратных метров для ритейла составило свыше 300 тыс.
«В новом предложении торговых площадей 2020-2023 г. преобладающую долю ввода занимают мало и среднеформатные объекты, усиливая тренд роста значимости профессиональных объектов шаговой доступности», – отметили в Colliers.
В компании пояснили, что уменьшение площади вводимых объектов перестало быть эквивалентом их некачественности. Там уточнили, что 42% всех заявленных к открытию площадей в 2021 году не были открыты – ввод в эксплуатацию перенесли на 2022-2023 год.
В среднем московский рынок недвижимости для ритейла прирастал 11 новыми объектам ежегодно.
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Фото на обложке: Igor Stepovik /
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