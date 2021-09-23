Обороты ТЦ в России не вернулись к допандемийному уровню

Несмотря на отсутствие ограничений в этом году, обороты моллов не вернулись к допандемийному уровню. За два года выручка московских моллов упала на 15%. При этом по сравнению с первым полугодием 2020 года обороты выросли на 9%.
Труднее всего пришлось фудкортам, развлекательным заведениям, детским уголкам и местам общественного питания, хуже всего пострадали — кинотеатры и детские развлекательные заведения, рассказал «Известиям» президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.
Одной из причин этого можно считать развитие онлайн-торговли. Значительным стимулом для развития сегмента послужила пандемия.
По словам эксперта департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяны Дивиной, в 2015-2019 годах среднегодовой рост рынка электронной коммерции составлял 24%. Теперь он прогнозируется в ближайшие пять лет на уровне 37%.
Помимо этого, с начала пандемии потребители радикально перераспределили приоритеты в пользу рациональности, экономичности, экологичности.
Большой сегмент потребления забирают стремительно развивающиеся доставки и e-commerce — «мы начинаем жить в новую эру для торговых центров, которые вернут себе докризисное потребление, но не скоро и в сильно измененном виде», отметил генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров.
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Фото: Karkas / Shutterstock
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