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Сбербанк выставил на продажу бывшие торговые центры группы «Регионы»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сбербанк выставил на продажу 19 торговых центров в разных регионах России. Их он получил за долги владельца столичного развлекательного парка «Остров мечты» — группы «Регионы». Банк рассчитывает выручить от продажи почти 22 млрд рублей.

Сбербанк выставил на продажу бывшие торговые центры группы «Регионы»

Центрами уже заинтересовались потенциальные покупатели, заверили в банке, добавив, что информацию об условиях продажи и о площадке, на которой пройдут торги, разместят «после согласования», сообщил РБК.

Банк планирует продать единым лотом за 8,2 млрд рублей сеть из 14 торговых центров «Сибирский городок» в Красноярском крае и Кемеровской области общей площадью 241 тыс. кв. м. Приобрести можно можно весь актив, доли в управляющей компании и права требований по задолженности.

Отдельными лотами продаются торговые центры «Июнь». Дороже всего — комплекс в подмосковных Мытищах общей площадью 175 тыс. кв. м. за 5,06 млрд рублей. Предлагается прямая покупка актива или покупка прав требования по задолженности. 

В остальных торговых центрах предлагается выкупить права требования долга: в ТРЦ «Июнь» в Санкт-Петербурге — за 4 млрд рублей, в Череповце — почти за 1,6 млрд рублей, в Красноярске — за 1,5 млрд рублей, в Уфе — за 1,4 млрд рублей. Суммы долгов в объявлениях не указаны.

Ранее центры принадлежали группе «Регионы». В мае этого года контроль над ними получил Сбербанк, который до этого кредитовал их строительство. По данным СМИ, банк получил объекты в счет оплаты долга.  

Сбербанку достались не все торговые объекты группы «Регионы», поскольку строительство части торговых центров группа кредитовала в других банках.

Группа «Регионы» принадлежит братьям Амирану и Алихану Муцоевым, Амирхану Мори, Александру Карпову, отмечает издание. Братья Муцоевы — сыновья Зелимхана Муцоева, который был депутатом Госдумы с 2000 года и уже объявил о своей победе на выборах в Госдуму восьмого созыва.

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Фото: Evgeniy Vasilev / Shutterstock

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