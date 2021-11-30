Россияне стали больше тратить на шопинг и развлечения

Жители России начали возвращаться к допандемийному образу жизни и больше тратить на шопинг, кафе и кино. Почти 40% граждан планируют отпуск вне дома: больше половины намерены отправиться в путешествие по стране, а треть — за ее пределы.

Об этом говорится в исследовании международной платежной системы Visa. Оно проходило в четыре этапа в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, сообщил Forbes.

В 2020 году, по данным сервиса, 79% респондентов еще отказывались от расходов на кафе и рестораны, но сейчас подавляющее большинство россиян (87%) их посещают, хотя половина (52%) делает это реже, чем до пандемии.

Еще в прошлом году из-за карантинных ограничений 91% россиян не посещали кинотеатры, теперь же ходить в кино готовы 79% участников опроса.

Изменилась и доля тех, кто избегает общественного транспорта из-за боязни заражения: 8% против 29% в начале пандемии.

Индустрия путешествий, подчеркивают аналитики компании, оживает медленнее. Особенно это касается международного туризма. Доля граждан, которые отказались от путешествий из-за пандемии, сократилась с 29% до 17%.

В отпуск собираются отправиться 39% жителей: больше половины (58%) предпочтут поездку по России, а каждый третий (34%) готов поехать за границу. Еще 13% респондентов хотят отправиться в страну без карантина и с мягкими ковидными ограничениями.

С лета прошлого года на 29% увеличилось число тех, кто стал тратить больше на продукты. Рост зафиксирован и в отношении трат на автозаправках (18%) и в аптеках (31%), говорится в исследовании. Сократилась доля тех, кто экономит в кафе и ресторанах: в июне прошлого года так делали 80% опрошенных, сейчас — 51%. Уменьшилось и количество граждан, которые экономят на шопинге (50%) и развлечениях (57%). В июне 2020 года об этом говорили 68% и 70% соответственно.

Кроме того, по данным Visa, россияне планируют делать онлайн-покупки и после окончания пандемии. Лишь 18% респондентов планируют полностью вернуться к покупке продуктов в офлайн-магазинах. Более половины продолжат делать онлайн-заказы в кафе и ресторанах (59%), покупать в интернете лекарства (59%) и одежду (57%), еще 28% респондентов рассчитывают, что будут совершать покупки онлайн реже, чем сейчас.

Согласно исследованию, 57% россиян заявили, что теперь реже используют наличные, половина (50%) участников опроса сообщила, что за последний год стала чаще использовать бесконтактные карты, 42% — мобильные платежи. Также за год на 20% увеличилось число тех, кто переводит деньги с карты на карту.

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Фото на обложке: Unsplash