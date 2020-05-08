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Россияне в кризис закупили холодильники для хранения запасов — исследование

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Потребление товаров повседневного спроса восстанавливается. Такие выводы содержатся в исследовании аналитической компании GfK, с которым ознакомился Rusbase. 

Россияне в кризис закупили холодильники для хранения запасов — исследование

«Первая стадия эпидемии подходит к концу. На первый взгляд, в FMCG-ритейле все возвращается на «круги своя». Но последствия этого периода останутся с нами надолго. Некоторые тренды — например, индивидуальное потребление на ходу — застопорились в развитии. Другие получили дополнительный импульс», — отметил коммерческий директор направлений GfK Rus «Потребительская панель» и «Медиаисследования» Сергей Яшко. 

Эксперты GfK изучили, как кризис влияет на потребительский спрос и поведение покупателей. Исследователи выявили несколько новых шопинг-трендов. 

Покупатели стали более запасливыми

Половина покупателей (52%) стала брать больше продуктов про запас. Это уже не «панический спрос», как на гречку в марте этого года, а систематическое смещение привычек. 

По данным GfK, во время ажиотажного периода россияне закупились новыми холодильниками и морозильными камерами, чтобы хранить запасы. Исследователи считают, что шок из-за кризиса может надолго закрепить запасливое поведение в качестве основной модели поведения покупателей.

Покупатели реже ходят в магазины и чаще совершают онлайн-покупки

Снижается частота походов в магазины и время, проведенное в них. По мнению исследователей, может вырасти доля запланированных покупок. 

За короткое время доля e-commerce в обороте рынка FMCG почти удвоилась. В 2019 году доля канала по всей России составляла 1,9% в денежном выражении. В марте 2020 года этот показатель достиг 3,2%. Одни из главных бенефициаров тренда на дистанционные покупки — сервисы доставки продуктов и онлайн-магазины лекарств.

Покупатели чаще едят дома

По мнению исследователей, домашнее потребление товаров во время самоизоляции достигнет своего предела. GfK видит предпосылки к тому, что и после снятия ограничений покупатели сократят потребление вне дома и на ходу. Возможная стратегия адаптации к новым условиям — выпуск продуктов для перекусов дома.

Покупатели «заедают стресс»

Негативный информационный фон вызывает у потребителей желание «заесть стресс».

По данным GfK, 42% россиян говорят: «мне стало сложно придерживаться диеты и ограничивать себя». Две трети опрошенных отметили, что стали «чаще радовать себя чем-то вкусным».

Исследователи пишут, что тренд на ЗОЖ не теряет актуальности, но временно отошел на второй план. Гораздо активнее потребители откликаются на темы безопасности и хотят вознаграждать себя за пережитый стресс.

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock

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