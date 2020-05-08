Россияне в кризис закупили холодильники для хранения запасов — исследование

Потребление товаров повседневного спроса восстанавливается. Такие выводы содержатся в исследовании аналитической компании GfK, с которым ознакомился Rusbase.

«Первая стадия эпидемии подходит к концу. На первый взгляд, в FMCG-ритейле все возвращается на «круги своя». Но последствия этого периода останутся с нами надолго. Некоторые тренды — например, индивидуальное потребление на ходу — застопорились в развитии. Другие получили дополнительный импульс», — отметил коммерческий директор направлений GfK Rus «Потребительская панель» и «Медиаисследования» Сергей Яшко.

Эксперты GfK изучили, как кризис влияет на потребительский спрос и поведение покупателей. Исследователи выявили несколько новых шопинг-трендов.

Покупатели стали более запасливыми

Половина покупателей (52%) стала брать больше продуктов про запас. Это уже не «панический спрос», как на гречку в марте этого года, а систематическое смещение привычек.

По данным GfK, во время ажиотажного периода россияне закупились новыми холодильниками и морозильными камерами, чтобы хранить запасы. Исследователи считают, что шок из-за кризиса может надолго закрепить запасливое поведение в качестве основной модели поведения покупателей.

Покупатели реже ходят в магазины и чаще совершают онлайн-покупки

Снижается частота походов в магазины и время, проведенное в них. По мнению исследователей, может вырасти доля запланированных покупок.

За короткое время доля e-commerce в обороте рынка FMCG почти удвоилась. В 2019 году доля канала по всей России составляла 1,9% в денежном выражении. В марте 2020 года этот показатель достиг 3,2%. Одни из главных бенефициаров тренда на дистанционные покупки — сервисы доставки продуктов и онлайн-магазины лекарств.