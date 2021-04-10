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Платформа Shorthand привлекла почти $8 миллионов

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Алена Шаповалова

Австралийский стартап Shorthand — платформа, которая помогает издателям и брендам создавать и размещать мультимедийные истории, — получил 10 миллионов австралийских долларов (чуть менее $8 миллионов) от Fortitude Investment Partners.

Платформа Shorthand привлекла почти $8 миллионов

Генеральный директор Рики Робинсон сообщил, что последние два года компания приносит прибыль. По его словам, привлеченные средства планируется потратить на новые маркетинговые инициативы. Часть инвестиций также будет направлена на Shorthand.

В компании также заявили, что спрос увеличился во время пандемии: в четвертом квартале 2020 года количество пользователей возросло в четыре раза, а доход от подписки вырос на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем в феврале этого года. Об этом сообщает Techcrunch.

Среди клиентов платформы называются BBC, Dow Jones, Кембриджский университет, Nature, Manchester City FC и Peloton.

Издание отмечает, что на платформе предлагают довольно простой интерфейс для добавления различных текстовых и мультимедийных элементов, а также эффектов. Робинсон сказал, что Shorthand был разработан для использования редакторами и писателями.

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Фото: SFIO CRACHO/shutterstock

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