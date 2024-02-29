Минюст предложил штрафовать навязчивых коллекторов на 2 млн рублей

В 2023 году ужесточили правила общения коллекторов с должниками, но не установили наказание за их нарушение. Минюст предлагает штрафовать организации на сумму до 2 млн рублей, физлиц — до 500 тыс.рублей, пишут «Известия».
Законопроект также предполагает штрафы коллекторам за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: физлицам от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, юрлицам — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Нововведения помогут улучшить механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности. Кроме того, появятся условия для административного наказания, отмечается в пояснительной в записке.
Документ разработали в связи с поправками 2023 года, которые также ужесточили регламент общения кредиторов с должниками, подчеркивается в сообщении. Эти нормы вступили в силу с 1 февраля 2024 года.
Задолженность граждан перед банками 1 мая 2023 года превысила 30 трлн рублей. В первом квартале число граждан-банкротов увеличилось на 40,3% (до 76 тыс. человек) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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