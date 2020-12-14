Исследование: 27% работающих в России компаний вынуждено сократили в 2020 году штат сотрудников

Компании на российском рынке в 2020 году были вынуждены оптимизировать штат и сокращать расходы, выяснили эксперты международной рекрутинговой компании Hays в России. Об итогах исследования Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Чуть менее трети (27%) опрошенных компаний сократили свой штат в 2020 году, причем в 2019 году о сокращении сотрудников заявляли только 11% работодателей. Сокращения больше всего коснулись автомобильного бизнеса. Далее идет сфера девелопмента и недвижимости, нефтегазовая отрасль и гостинично-ресторанный бизнес.

Почти 30% участников опроса штат увеличили (на 26% меньше, чем в 2019 году). Самое значительное увеличение числа сотрудников показала фармацевтическая область и сфера информационных технологий.

В 2021 году компании планируют:

оставить численность штата на прежнем уровне и заниматься поиском только текущих замен (48%);

увеличивать штат (37%);

полностью заморозить проекты по найму новых сотрудников (10%);

сократить штат (6%).

Для профессионалов основной проблемой уходящего года на российском рынке труда стал дефицит вакансий, считают 29% опрошенных специалистов. 18% говорят, что вакансии есть, но предлагаемая зарплата меньше, чем год назад, 15% отмечают большую конкуренцию.

Еще 6% подчеркивают, что в этом году значительно выросли требования работодателей: за небольшое вознаграждение требуется мультифункциональный сотрудник с большим опытом. И только 21% заявляют, что на рынке труда ничего не изменилось.

При этом 56% опрошенных профессионалов искали в 2020 году новую работу, а 7% — возможность подработать. Из них 41% до сих пор находятся в поиске. Участники опроса искали работу по следующим причинам:

недовольны финансовым вознаграждением (46%);

из-за невозможности карьерного развития (43%);

не видят профессионального роста (41%);

желают сменить сферу деятельности (16%);

не подходит корпоративная культура работодателя (15%).

В свою очередь, 30% опрошенных работодателей отмечают, что их отрасль страдает от отсутствия квалифицированных кадров. 35% работодателей говорят, что сотрудников не хватает, но это касается редких или новых функций. Еще 35% не испытывают сложности с профессионалами.

Самыми ценными профессионалами на данный момент работодатели считают тех, кто работает в продажах, и высший менеджмент.

Из тех компаний, которые испытывают недостаток кадров, 21% относятся к сфере информационных технологий, 14% — к фармацевтической отрасли, и 12% — к области промышленного оборудования.

Программы внутренней мобильности (продвижение и перемещение сотрудника в рамках компании) развивают 41% опрошенных организаций. 63% предвидят сложности при найме необходимых профессионалов в 2021 году.

В исследовании приняли участие около 5 тысяч представителей отечественных и зарубежных компаний, ведущих свою деятельность в России.

Фото: Andrii Yalanskyi / Shutterstock