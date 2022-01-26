В России ввели штрафы для банков и операторов связи за переводы денег в нелегальные казино

Банки и операторов связи будут штрафовать за переводы денег в нелегальные казино и лотереи. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем окончательном чтении.

О решении депутатов Госдумы принять закон сообщается в карточке документа в системе обеспечения законодательной деятельности. Штрафы за перевод денег в лотереи и нелегальные казино введены для банков и операторов связи.

В случае нарушения закона должностное лицо будет оштрафовано на сумму от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, юридическое лицо — на 25-40% от суммы принятого платежа, но не менее чем на 5 млн рублей. Штраф для должностных лиц кредитных организаций составит от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Список нелегальных казино и лотерей ведет Федеральная налоговая служба. Деятельность таких организаций в России запрещена с 2007 года. Перевод денег таким предприятиям является незаконным с 2018 года.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!