В России ввели штрафы для банков и операторов связи за переводы денег в нелегальные казино

Банки и операторов связи будут штрафовать за переводы денег в нелегальные казино и лотереи. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем окончательном чтении.
О решении депутатов Госдумы принять закон сообщается в карточке документа в системе обеспечения законодательной деятельности. Штрафы за перевод денег в лотереи и нелегальные казино введены для банков и операторов связи.
В случае нарушения закона должностное лицо будет оштрафовано на сумму от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, юридическое лицо — на 25-40% от суммы принятого платежа, но не менее чем на 5 млн рублей. Штраф для должностных лиц кредитных организаций составит от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
Список нелегальных казино и лотерей ведет Федеральная налоговая служба. Деятельность таких организаций в России запрещена с 2007 года. Перевод денег таким предприятиям является незаконным с 2018 года.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: rawf8 /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Роскомнадзор потребовал от Facebook и Instagram удалить рекламу с вакансиями наркокурьеров
- 2 На GeekBrains клиенты подали иск из-за отказов возвращать деньги за курсы
- 3 Рынок self-employed в России и на Западе: в чем отличия?
- 4 Построившая «Сколтех» сербская компания «Путеви» потребовала взыскать со «Сколково» 1,2 млрд рублей
- 5 Постановление суда о назначении Google оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей вступило в силу
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2022
30 января 2022
31 января 2022