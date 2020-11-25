Siemens и Deutsche Bahn создадут водородный поезд

Немецкая технологическая компания Siemens и оператор железных дорог страны Deutsche Bahn (DB) разработают действующий на водороде экологичный поезд для регионального сообщения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«В Германии водородные поезда будут использоваться в региональном сообщении, поскольку маршруты поездов дальнего следования полностью электрифицированы. В других странах это не всегда так, поэтому там такие поезда можно будет эксплуатировать и на дальних дистанциях», — отметил глава подразделения пригородных и региональных поездов Siemens Mobility Эльмар Цайлер.

Водородный поезд Siemens будет создан на платформе Mireo и назван Mireo Plus H. Дальность пробега поезда составит 600 километров.

С помощью Mireo сейчас создается новое поколение электропоездов. Первые экземпляры были сданы в эксплуатацию летом 2020 года. Они приходят на смену модели Desiro, которая известна в России под названием «Ласточка».

По данным издания, водородный вариант Mireo будет отличаться высоким КПД и сможет развивать скорость до 160 км/ч. Заправка поезда будет осуществляться за 15 минут силами DB. Также железнодородный оператор займется производством водорода — методом электролиза из обычной воды.

Создание водородного поезда направлено на продолжение проекта Германии по замене дизельных локомотивов. Последние используются в стране на неэлектрифицированных участках железных дорог и выбрасывают в атмосферу значительные объемы CO2, говорится в сообщении.

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint был произведен французской компанией Alstom. В сентябре 2018 года он начал регулярные перевозки пассажиров на северо-западе ФРГ.

Неэлектрифицированными в ФРГ остаются около 13 тысяч километров (39%) железнодорожных путей.

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