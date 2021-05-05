Signal против Facebook: разработчики мессенджера заказали рекламу с личными данными пользователей

Мессенджер Signal разместил в Instagram таргетированную рекламу, которая показывала пользователям их личную информацию, собранную Facebook. Сейчас аккаунт Signal в Facebook заблокирован.

В рекламных объявлениях, заказанных Signal, пользователи могли увидеть свои личные данные вплоть до интересов, местоположения, работы и отношений.

Фото в тексте: Signal

«Мы создали многовариантную таргетированную рекламу, предназначенную для демонстрации ваших личных данных, которые Facebook собирает о вас и к которым продает доступ. Объявление отображает собранную информацию о зрителе, которую использует рекламная платформа. Facebook не понравилась эта идея», — описали эксперимент разработчики Signal в своём блоге.

По мнению команды Signal, в «мире Facebook» единственная приемлемая модель поведения — «скрывать свою деятельность от аудитории».

Ранее Facebook успел потрепать нервы пользователям iOS: после обновления операционной системы в приложениях Facebook и Instagram начали появляться уведомления о необходимости принятия политики использования. «Это поможет нам оставаться бесплатными», заявлялось в уведомлениях.

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