Без рекламы и с российским контентом: Минкомсвязь определила критерии для социально значимых сайтов

Минкомсвязь РФ разработала проект о внесении изменений в закон «О связи». Ведомство определило критерии, по которым предстоит отбирать социально значимые сайты. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра связи Олега Иванова президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил открыть бесплатный доступ к части интернет-ресурсов. Операторы связи должны будут предоставить пользователям бесплатный доступ к ограниченному перечню социально значимых сайтов даже при нулевом балансе на счете абонента.

Социально значимые сайты должны:

иметь доменную зону ru, .рф, .su, .дети;

быть созданы и находиться на территории РФ;

принадлежать российскому юридическому лицу;

иметь долю иностранного капитала не более 20%;

предоставлять как минимум 50% аудитории доступ к ресурсу с территории РФ;

состоять в основном из российского контента;

поддерживать русский язык или государственные языки регионов в качестве основного языка;

не содержать видео-, аудиоконтента и рекламы (кроме социальной);

не публиковать платные услуги или ссылки на них, кроме государственных или муниципальных услуг;

входить в Реестр организаторов распространения информации;

быть доступными по одному статическому сетевому адресу.

Минкомсвязи с 1 апреля проводит эксперимент «Доступный интернет», он продлится до 31 декабря 2020 года. Операторы связи и «Сбермобайл» предоставляют бесплатный доступ к сайтам, реестр которых подготовило министерство. Первоначально в списке был 391 ресурс, однако в июне их количество сократилось до 371 сайта.

За время эксперимента в нем приняли участие 1 млн россиян, говорится в письме, направленном в РСПП.

Как сообщил изданию представитель одного из операторов, участвующих в эксперименте, с начала проекта все участники могли недополучить около 300 млн рублей выручки от предоставления бесплатного доступа в интернет.