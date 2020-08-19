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Без рекламы и с российским контентом: Минкомсвязь определила критерии для социально значимых сайтов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Минкомсвязь РФ разработала проект о внесении изменений в закон «О связи». Ведомство определило критерии, по которым предстоит отбирать социально значимые сайты. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра связи Олега Иванова президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину. 

Без рекламы и с российским контентом: Минкомсвязь определила критерии для социально значимых сайтов

В январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил открыть бесплатный доступ к части интернет-ресурсов. Операторы связи должны будут предоставить пользователям бесплатный доступ к ограниченному перечню социально значимых сайтов даже при нулевом балансе на счете абонента. 

Социально значимые сайты должны: 

  • иметь доменную зону ru, .рф, .su, .дети;
  • быть созданы и находиться на территории РФ;
  • принадлежать российскому юридическому лицу;
  • иметь долю иностранного капитала не более 20%;
  • предоставлять как минимум 50% аудитории доступ к ресурсу с территории РФ;
  • состоять в основном из российского контента;
  • поддерживать русский язык или государственные языки регионов в качестве основного языка;
  • не содержать видео-, аудиоконтента и рекламы (кроме социальной);
  • не публиковать платные услуги или ссылки на них, кроме государственных или муниципальных услуг;
  • входить в Реестр организаторов распространения информации;
  • быть доступными по одному статическому сетевому адресу.

Минкомсвязи с 1 апреля проводит эксперимент «Доступный интернет», он продлится до 31 декабря 2020 года. Операторы связи и «Сбермобайл» предоставляют бесплатный доступ к сайтам, реестр которых подготовило министерство. Первоначально в списке был 391 ресурс, однако в июне их количество сократилось до 371 сайта. 

За время эксперимента в нем приняли участие 1 млн россиян, говорится в письме, направленном в РСПП.

Как сообщил изданию представитель одного из операторов, участвующих в эксперименте, с начала проекта все участники могли недополучить около 300 млн рублей выручки от предоставления бесплатного доступа в интернет.

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