Силовики и предприниматели кардинально разошлись в оценке безопасности бизнеса в России

Подавляющее большинство предпринимателей в России считают, что вести бизнес в стране – небезопасно, а действующие нормы законы не предоставляют им защиту от необоснованного уголовного преследования, следует из данных исследования, проведенного специалистами ФСО России.
Опрос проводили эксперты службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. Участников разделили на две категории: предпринимателей и экспертов. Более 50% представителей категории экспертов – сотрудники прокуратуры, остальные – адвокаты и юристы.
4 из 5 сотрудников прокуратуры считают, что закон дает честным предпринимателям достаточно гарантий. Оценка самих предпринимателей прямо противоположна – 4 из 5 уверены в обратном.
Аналогичная оценка приводится в исследовании относительно независимости и объективности правосудия в России. В том, что закон независим и объективен уверены 80% сотрудников прокуратуры, но 75% предпринимателей уверены в обратном.
Недоверие судебным органам выразили более половины опрошенных предпринимателей, гласят результаты исследования.
В опросе, проведенном в марте 2021 года, приняли участие 830 респондентов из 34 регионов России.
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