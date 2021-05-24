Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Силовики и предприниматели кардинально разошлись в оценке безопасности бизнеса в России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Подавляющее большинство предпринимателей в России считают, что вести бизнес в стране – небезопасно, а действующие нормы законы не предоставляют им защиту от необоснованного уголовного преследования, следует из данных исследования, проведенного специалистами ФСО России.

Силовики и предприниматели кардинально разошлись в оценке безопасности бизнеса в России

Опрос проводили эксперты службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. Участников разделили на две категории: предпринимателей и экспертов. Более 50% представителей категории экспертов – сотрудники прокуратуры, остальные – адвокаты и юристы.

4 из 5 сотрудников прокуратуры считают, что закон дает честным предпринимателям достаточно гарантий. Оценка самих предпринимателей прямо противоположна – 4 из 5 уверены в обратном.

Аналогичная оценка приводится в исследовании относительно независимости и объективности правосудия в России. В том, что закон независим и объективен уверены 80% сотрудников прокуратуры, но 75% предпринимателей уверены в обратном.

Недоверие судебным органам выразили более половины опрошенных предпринимателей, гласят результаты исследования.

Конкурс ВТБ придумай имя голосовому помощнику и выиграй Iphone 12

В опросе, проведенном в марте 2021 года, приняли участие 830 респондентов из 34 регионов России.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский гибрид Clubhouse и Tinder привлек инвестиции от компании экс-министра связи РФ
  2. 2 Уральские айтишники придумали «неделю IT-донора» и пригласили сдать кровь коллег со всей России
  3. 3 Сервис по доставке интернет-покупок Via.Delivery вступил в партнерство со «Связным»
  4. 4 Роскомнадзор поставил Google ультиматум
  5. 5 Глава Da Vinci Capital подал иск к Telegram в Лондоне из-за «некорректного» предложения вернуть инвестиции в TON
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

24 мая 2021

Emergency Datahack

24 мая 2021

Российско-Китайский технологический конкурс МИК-Чжунгуаньцунь

25 мая 2021

Конкурс социальных проектов с применением цифровых технологий Social Idea 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ