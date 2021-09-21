Аналитики предупредили об участившихся случаях кражи мобильных номеров

В России вдвое увеличилось число краж мобильных номеров. Мошенники с помощью чужой SIM-карты могут получить доступ к мессенджерам, соцсетям, электронной почте, мобильному банку и требовать выкуп у мобильного абонента.

В первом полугодии таких хищений номеров было уже около 1000 в месяц, когда в прошлом году ежемесячно фиксировалось 500 таких краж, сообщили «Известия».

Аналитик компании-разработчика ПО для информационной безопасности ESET Станислав Жураковский отметил, что с помощью чужой SIM-карты мошенники могут получить доступ к мессенджерам, соцсетям, электронной почте мобильного абонента. Затем начать контролировать популярный аккаунт и требовать выкуп.

Кроме того, с нелегально полученной SIM-картой они могут получить доступ к мобильному банку абонента.

По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, каждый месяц в даркнете размещается 200–300 объявлений о покупке мобильных номеров, полученных по фальшивым доверенностям, и заказов на взломы аккаунтов почты и соцсетей.

Их проще всего вскрыть, получив доступ к номеру абонента. Бедеров предупредил, что на деле таких покупок может быть в десятки раз больше. Цена одного такого взлома составляет около 8 тыс. рублей.

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Фото: aijiro / Shutterstock