Аналитики предупредили об участившихся случаях кражи мобильных номеров

В России вдвое увеличилось число краж мобильных номеров. Мошенники с помощью чужой SIM-карты могут получить доступ к мессенджерам, соцсетям, электронной почте, мобильному банку и требовать выкуп у мобильного абонента.
В первом полугодии таких хищений номеров было уже около 1000 в месяц, когда в прошлом году ежемесячно фиксировалось 500 таких краж, сообщили «Известия».
Аналитик компании-разработчика ПО для информационной безопасности ESET Станислав Жураковский отметил, что с помощью чужой SIM-карты мошенники могут получить доступ к мессенджерам, соцсетям, электронной почте мобильного абонента. Затем начать контролировать популярный аккаунт и требовать выкуп.
Кроме того, с нелегально полученной SIM-картой они могут получить доступ к мобильному банку абонента.
По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, каждый месяц в даркнете размещается 200–300 объявлений о покупке мобильных номеров, полученных по фальшивым доверенностям, и заказов на взломы аккаунтов почты и соцсетей.
Их проще всего вскрыть, получив доступ к номеру абонента. Бедеров предупредил, что на деле таких покупок может быть в десятки раз больше. Цена одного такого взлома составляет около 8 тыс. рублей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: aijiro / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Тим Кук выразил восторг от развития искусственного интеллекта в мире
- 2 QR-коды и AR: как повысить эффективность маркетинга через камеру смартфона
- 3 Кроссплатформенная и нативная разработка мобильных приложений в 2021 году
- 4 «Телефон знает о вас слишком много» — как доверить приложению персональные данные и не попасть в неприятности
- 5 Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов