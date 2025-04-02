Меньше чем за сутки сим-карты на «Госуслугах» проверили почти 6 млн раз
Меньше чем за сутки сервисом по проверке сим-карт на «Госуслугах» воспользовались почти 6 млн раз, рассказало Минцифры в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что через сервис можно проверить номера от 42 операторов связи.
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В министерстве также рассказали, что россияне обращались к сервису по проверке сим-карт в среднем 7 тыс. раз в минуту. Около 1 тыс. запросов фиксировалось в пик нагрузки в 22:45 мск 1 апреля.
Сервис «Сим-карты» позволяет увидеть, сколько и каких абонентских номеров оформлено на пользователя «Госуслуг». Также через сервис можно заблокировать номер до выяснения обстоятельств, либо расторгнуть договор с оператором, уточнили в Минцифры.
- Летом 2024 года Госдума приняла закон об ограничении числа сим-карт у иностранцев. С января 2025 года они могут оформить не более 10 сим-карт в одни руки. Также они могут купить сим-карту только после регистрации в Единой биометрической системе.
- Изменения коснулись и россиян — с апреля этого года они не могут купить больше 20 сим-карт в одни руки.
Фото на обложке: Andrey Matveev / Unsplash
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