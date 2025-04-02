Меньше чем за сутки сервисом по проверке сим-карт на «Госуслугах» воспользовались почти 6 млн раз, рассказало Минцифры в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что через сервис можно проверить номера от 42 операторов связи.

Меньше чем за сутки сим-карты на «Госуслугах» проверили почти 6 млн раз

https://rb.ru/news/sim-card-gos/

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