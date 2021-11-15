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Корпоративным пользователям в декабре грозит отключение услуг от мобильных операторов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Большая часть корпоративных мобильных номеров могут отключить после 1 декабря из-за нарушения закона о серых SIM-картах. В соответствии с ним корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях SIM-карт в единую систему идентификации и аутентификации портала «Госуслуги».

Корпоративным пользователям в декабре грозит отключение услуг от мобильных операторов

В России сейчас, по данным Mobile Research Group, действует около 32 млн корпоративных SIM-карт, сообщил «Коммерсантъ».

Компании, согласно поправкам к закону о связи, должны регистрировать данные в ЕСИА. Те из них, что заключили договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября, иначе оператор должен будет приостановить оказание услуг с 1 декабря. 

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов сообщил, что не все B2B-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на «Госуслугах», к тому же многие из них не осознают, что оператор должен будет отключить их SIM-карты, если они не внесут сведения.

Собеседник издания на телеком-рынке добавил, физлицо может пользоваться корпоративным тарифом несколько лет и не знать ничего о юрлице, которое его оформляло. В таком случае ему следует зарегистрировать SIM-карту самостоятельно, переоформив ее на себя. 

Прежде всего из-за поправок может пострадать малый и средний бизнес, который пока не осознает риски отключения, а операторы могут лишиться части выручки.

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Фото на обложке: Have a nice day Photo / Shutterstock

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