Российский производитель игрушек заплатит 33 млн рублей штрафа за свинку Пеппу

Об этом «Коммерсанту» рассказал предствитель Entertainment One UK в суде. В картотеке арбитражных дел решение пока не опубликовано.

Британская компания Entertainment One UK, которой принадлежат права на свинку Пеппу, получит 33 млн рублей компенсации от российского производителя игрушек «Симбат», который использовал изображение похожей свинки в своих конструкторах.

В своем иске Entertainment One UK утверждала, что в 2018 году на маркетплейсе «Беру» компания «Симбат» продавала конструкторы с изображением персонажа, похожего на свинку Пеппу. При этом лицензию на использование изображения свинки российская компания не покупала.

Покупатели воспринимали персонажа на конструкторах «Симбат» именно как свинку Пеппу, настаивали в Entertainment One UK. По словам представителя компании в суде, она с помощью ВЦИОМ провела опрос, в котором приняли участие 1,5 тысяч человек, и больше половины из них узнали в изображениях свинку Пеппу.

В качестве доказательств в суде Entertainment One UK представила конструктор, заключение экспертов и результаты опроса. В «Симбат» настаивали, что использовали изображение другой свинки. 20 декабря суд принял решение в пользу британской компании.

«Симбат» является одним из крупнейших игроков на российском рынке игрушек, писал Ъ со ссылкой на представителей отрасли. Выручка «Симбат» в 2018 году составила 6,5 млрд рублей, а весь оборот рынка оценивается в 105-110 млрд рублей. Согласно сайту компании, «Симбат» по лицензии продает игрушки таких компаний, как «Маша и Медведь», «Фиксики», «Мимимишки», My Little Pony, Barbie и Hello Kitty.

Фото: Borimat Praokaew / Shutterstock