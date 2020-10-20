Производитель мини-проекторов Сinemood привлек заем в $5 млн

Российский производитель портативных мини-проекторов Сinemood получил заем в размере $5 млн от компании GamesBoost42. Деньги привлечены по схеме факторинга будущих продаж. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Инфрафонда РВК (инвестор Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций, который вкладывался в Сinemood).

Полученные средства Сinemood направит на финансирование маркетинговых и производственных расходов и масштабирование на рынках США и Европы.

GamesBoost42 входит в холдинг GamesUp42. Предоставляет стартапам услуги финансирования оборотного капитала по схеме факторинга будущих продаж (заем предоставляется на основании прогноза поступления денег от продаж, которые еще только состоятся). Срок закрытия таких сделок составляет 1-2 месяца, говорят в компании.

Для привлечения денег стартапу нужно показать свой план продаж на предстоящий период. После его выполнения он может увеличить лимит доступного финансирования.

Cinemood (на российском рынке представлен как «Мультикубик») разрабатывает и производит портативные мини-проекторы с онлайн- и oфлайн-доступом к рекомендованному семейному видеоконтенту. Компания была основана в 2014 году Михаилом Буховцевым. Офисы продаж расположены в России и США.

Компания уже привлекла $10 млн инвестиций. В числе инвесторов — Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций, Дальневосточный фонд высоких технологий, американская компания SOSV.