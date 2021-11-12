Предприниматели смогут создать сайт с витриной товаров или услуг на основе постов в Instagram

Сервис для предпринимателей «Яндекс.Бизнес» запустил инструмент продвижения для тех, кто ведет свой бизнес в Instagram, сообщила пресс-служба сервиса. Предприниматели смогут автоматически создать сайт с витриной товаров или услуг на основе своего аккаунта в Instagram.
Это позволит даже не зарегистрированным в соцсети потенциальным покупателям увидеть все актуальные предложения на одной странице. Создание такого сайта доступно по рекламной подписке от «Яндекс.Бизнеса».
Как утверждают в пресс-службе, создать такой сайт можно за несколько минут и без специальных знаний. Для этого при запуске новой рекламной кампании нужно выбрать посты с товарами или услугами из Instagram-аккаунта, установить цены и добавить кнопку для заказа товаров и услуг.
Предприниматель может указать номер телефона для звонка или связи в удобном мессенджере.
Затем алгоритмы подготовят рекламные объявления и при необходимости адаптируют тексты постов под них. После этого проанализируют все площадки «Яндекса» («Поиск», «Карты», «Услуги», «Дзен», сайты партнеров рекламной сети) и Google («Поиск», YouTube и всю рекламную сеть) — и запустят рекламу там, где есть потенциальные клиенты.
Статистика по звонкам, кликам и другим важным для бизнеса показателям будет доступна в личном кабинете.
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Фото на обложке: Bogdan Sonjachnyj /
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