«Ситимобил» презентовал единую платформу городской мобильности

«Ситимобил» заявляет, что теперь пользователи смогут выбрать наиболее удобный транспорт для перемещения по городу непосредственно в приложении сервиса. С его помощью можно будет найти ближайший доступный автомобиль каршеринга, а также увидеть на карте, забронировать и оплатить поездку на электросамокате, cообщает пресс-служба компании. Партнёрами интеграции стали сервисы YouDrive и Urent.

Переход «Ситимобила» к городской мобильности отразится и на логотипе сервиса: классических таксомоторных шашечек в обновленном дизайне больше не будет. Новый логотип был разработан совместно со студией Contrast Foundry. Автомобили «Ситидрайва» и водителей партнеров «Ситимобила» получат новую брендированную оклейку во всех городах присутствия сервисов.

Изменение визуального стиля бренда позволило масштабировать концепцию на разные сервисы и суббренды. Сервис YouDrive будет переименован в «Ситидрайв» и обновит цвета бренда: в основу новой айдентики легла комбинация из фиолетового и зелёного цветов.

«Развивая наш сервис, мы всегда стремились отвечать ожиданиям пользователей. Будущее за мультимодальными поездками. Это глобальный тренд, который набирает свою актуальность и в России. Жителям городов нужен не каршеринг, или такси, или общественный транспорт. Им нужно попасть из точки А в точку Б наиболее доступным и комфортным для них способом. Мы планируем наилучшим образом удовлетворять эту потребность, развивая платформу городской мобильности, которая объединит различные виды передвижения по городу и позволит выстраивать наиболее удобные маршруты, экономить больше личного времени и получать ещё больше услуг в одном приложении», — заявил Виталий Бедарев, генеральный директор компании «Ситимобил».

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Фото: пресс-служба «Ситимобил».