Сооснователь YouDrive представил сервис для домоуправления

Сооснователь каршеринга YouDrive Борис Голиков представил новый проект — приложение Butler. По его словам, сервис предоставит возможность людям эффективно и удобно управлять многоквартирными домами и придомовыми территориями, а также благоустраивать их.

По мнению Голикова, в ближайшее время недвижимость ожидает цифровая трансформация, и Butler сможет стать одним из первопроходцев в области PropTech.

«В новом сервисе мы, в первую очередь, сконцентрировались на том, чтобы предоставить возможность людям внедрять коллективные изменения в общедомовое пространство и управлять общим имуществом. Организовать удобную парковку во дворе, сделать ремонт в подъезде, организовать видеонаблюдения или площадку для выгула собак, всё это требует коллективных решений и вложений», — рассказал Голиков на своей странице в Facebook.

По его словам, нынешнее законодательство готово к цифровой трансформации подобных процессов, и новый сервис поможет сделать их организацию более удобной.

Запуск нового проекта Голиков приурочил к прекращению существования основанного им каршеринга под брендом YouDrive: ранее сообщалось, что в рамках ребрендинга сервис краткосрочной аренды автомобилей получит название «СитиДрайв» и будет интегрирован в единую экосистему «Ситимобил».

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Фото: butler.social.