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YouDrive запустил абонементы на каршеринг

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

На YouDrive появились абонементы на каршеринг. За ежемесячную плату пользователям будут доступны 30 или 60 минут поездок каждый день с весомой скидкой, рассказали RB.ru представители компании.

YouDrive запустил абонементы на каршеринг

С 3 марта пользователям YouDrive доступно два вида абонементов: 30 минут в день за 3 490 рублей в месяц или 60 минут за 5 990 рублей. Стоимость поездок будет одинакова для всех моделей автомобилей. Уточняется, что пробег включен в стоимость и не тарифицируется отдельно.

«Для примера возьмем абонемент на 60 минут и Nissan Qashqai. В поминутной тарификации пользователь заплатит за каждую минуту 11 рублей, а с абонементом — около 3,3 рублей. Поэтому мы уверены, что новая услуга будет пользоваться спросом среди наших клиентов», — рассказал гендиректор YouDrive Алексей Сергеев.

Абонемент действует 30 дней с момента покупки. Если ежедневный пакет минут не расходуется за одну поездку, остатком можно пользоваться в течение всего календарного дня. Неиспользованные минуты на следующий день не переносятся.

«Отсчет времени, включенного в абонемент, начинается после окончания бесплатного бронирования или при открытии дверей автомобиля. После окончания ежедневного пакета минут аренда будет переведена на поминутную тарификацию. На абонемент также распространяются скидки по уровню рейтинга», — пояснили в YouDrive.

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Абонементом смогут воспользоваться жители всех городов присутствия сервиса, кроме Сочи.

Фото: andreyspb21 / Shutterstock

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