Sitronics KT представил тренажер для IT-парка Digital Arctic

Sitronics KT, «дочка» Sitronics Group, которая, входит в Группу АФК «Система», представила тренажер для обучения операторов морских судов. Демонстрация прошла во время встречи с представителями Северного Арктического Федерального Университета имени М. В. Ломоносова (САФУ). Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

В основе тренажера — платформа моделирования безэкипажного судовождения (ПМБС). Это собственная разработка компании Sitronics KT. С ее помощью планируют проводить безопасное тестирование морских автономных судов (МАНС), а также моделировать и прогнозировать ситуации. Кроме того, платформу можно использовать и в качестве образовательной среды. Она уже позволяет моделировать поведение судов и проводить обучение сотрудников.

Тренажер представляет из себя блок управления кораблем, так называемый «мостик». В свою очередь, мостиковая система состоит из приборов, индикации и органов управления. У каждого проекта корабля или судна есть свой типовой мостик.

Планируется, что тренажер внедрят в IT-парк Digital Arctic. Как ранее сообщал TACC, его создание начнется в Архангельске с 2021 года.

По данным Sitronics KT, АФК «Система» и САФУ заключили соглашение. Оно предполагает, в том числе, взаимодействие в области информационных технологий и реализацию проекта Digital Arctic.

«Одним из приоритетных проектов университета является создание арктического IT-парка Digital Arctic, появление которого не только поспособствует развитию самого университета, но и придаст импульс процессам цифровизации всего Арктического региона. Уверены, что именно здесь появятся уникальные цифровые стартапы, а сам парк станет арктической резиденцией для ведущих компаний отрасли», – отметила исполняющая обязанности проректора по цифровизации САФУ, директор проекта Digital Arctic Оксана Бугаенко.

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