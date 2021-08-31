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На развитие горнолыжных курортов власти выделят почти 65 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Правительство планирует выделить на развитие российского горнолыжного отдыха до 2035 года 64,8 млрд рублей. Это должно увеличить количество россиян, катающихся на лыжах и сноуборде

На развитие горнолыжных курортов власти выделят почти 65 млрд рублей

В планах Ростуризма также довести внутренний турпоток на зимние курорты до 2,5 млн человек. Об этом говорится в проекте концепции развития горнолыжного туризма агентства, сообщил «Коммерсантъ».

Проект создается на базе утвержденной два года назад «Стратегии развития туризма до 2035 года». В этом документе выделяются отдельные виды туризма, которым требуются специальные меры господдержки. Туда отнесли детский, ловой, культурно-познавательный, экологический и круизные сегменты рынка.

В России действуют 229 горнолыжных комлексов и баз. Проект документа предполагает, что они должны быть поделены на национальные, макрорегиональные, региональные и локальные.

В 2018 году посещаемость горнолыжных комплексов оценили в 2,2 млн дней катания, новый проект предусматривает увеличение этого показателя до 4 млн дней.

Объем услуг при этом вырастет с 48 млрд до 200 млрд рублей, номерной фонд гостиниц — с 12 тыс. до 30 тыс.

Сейчас в России в горнолыжный туризм вовлечены 1,5 млн человек, или около 1% населения, а 240 тыс. человек выезжают для этого за рубеж. В целом на лыжах или сноуборде катается 3% населения, проект предусматривает увеличение этих цифр до 2,5 млн, или 1,7% населения и 8% соответственно.

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Для этого планируется использовать информационные кампании и повышать вовлеченность детей и молодежи в зимние виды спорта. Так, документ предполагает создание малых горнолыжных комплексов для обучения катанию на лыжах, проведению специальных мероприятий и занятий для школьников.

Зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян пока не видит потенциала для существенного увеличения аудитории российских горнолыжных курортов.

Затраты на это, по его словам, сопоставимы с европейскими, в то время как покупательская способность населения ниже: если в США размещение в пятизвездном отеле на курорте составляет 11% от медианной зарплаты, в России — более 20%.

Поток туристов из-за рубежа ограничивает действующий визовый режим. Привлечение большого числа интуристов также идет вразрез с концепцией повышения доступности услуг горнолыжных курортов для населения, добавил он.

В числе других планируемых мер — господдержка инвестиционных проектов по модернизации инфраструктуры горнолыжных комплексов, компенсация части затрат при строительстве новых объектов и возможность субсидирования процентной ставки при кредитовании.

В документе также заложены критерии оценки потенциала развития горнолыжных комплексов за счет госсредств. Они должны располагаться в радиусе 200 км от городов-миллионников, обладать транспортной доступностью, горноклиматическим потенциалом для обеспечения всесезонной работы и не иметь поблизости конкурентов.

Рекомендуется, чтобы 20% трасс комплекса были «зелеными» и подходили для новичков, 30% — «синими», 25% — «красными», 20% — «черными», 5% — экспертными.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отметил, что инвесторы в целом интересуются строительством в стране горнолыжных курортов в целом, а также их интересует поддержка со стороны правительства на фоне их высокой стоимости.

Он сказал, что речь может идти о разных формах сотрудничества: от частно-государственного партнерства до таких схем, когда власти берут на себя расходы на создание инфраструктуры, например трасс, а бизнес создает сопутствующие объекты.

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Фото:  Venn-Photo / Shutterstock

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