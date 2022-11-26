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Число желающих продать склады в Москве выросло в четыре раза

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На фоне ухода с российского рынка западных компаний и — как следствие — падения оборотов оптовой торговли существенно выросло количество объявлений о продаже складских помещений. Максимальный рост отмечается в столице.

Число желающих продать склады в Москве выросло в четыре раза

В среднем по стране, по данным «Авито Недвижимости», число объявлений о сбыте складской недвижимости выросло на 24,4%, пишет Ъ.

Наибольший прирост таких предложений наблюдается в двух столицах:

  • в Москве — в четыре раза,
  • в Санкт-Петербурге — на 31,8%.

Эксперты NF Group уверяют, что количество объявлений о реализации складов выросло даже больше — на 30-50%.

Отдельно отмечается, что на продажу выставляют даже премиальные объекты, что в прошлом году сложно было даже представить.

Все это напрямую связано со снижением оборотов оптовой торговле в РФ (по данным Росстата, в январе – сентябре 2022 года снижение было на 12,6% в сравнении с 2021 годом).

«Многие ритейлеры и дистрибуторы существенно сократили масштаб бизнеса, оптимизировав площади», — говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Эксперты видят, что спрос на складские помещения существенно меньше, чем появившиеся предложения.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Аналитики IBC Real Estate сообщают, что в 2022 году есть запрос лишь на 1,1 млн кв. м, что в 2,5 раза меньше,  чем в 2021 году.  А в грядущем году спрос может упасть даже до 900 тыс. кв. м.

В компании Commonwealth Partnership предполагают, что в 2023 году процент свободных складских помещений возрастет с 5% до 7%.

По мнению директора департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко, сегодня складской недвижимостью интересуются только инвесторы, уверенные в своей способности извлечь коммерческий доход из сдачи помещений в аренду.

Ключевые же регионы, где склады все еще пользуются спросом, – это Сибирь, Дальний Восток, Урал (то есть те области, через которые проходит транспортный коридор и где расположены ключевые логистические хабы).

Фото на обложке: Unsplash

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