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В Технопарке «Сколково» расскажут о будущем носимой электроники

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

Научно-просветительский проект «Сколтех в Технопарке» проведет онлайн-лекцию о будущем носимой электроники. Мероприятие пройдет во вторник, 27 апреля, в 18:30 в онлайн-формате.

В Технопарке «Сколково» расскажут о будущем носимой электроники

Сегодня умные часы показывают не только время и сообщения — они измеряют пульс, температуру тела, а продвинутые модели регистрируют электрокардиограмму. Но современная наука не стоит на месте, и ученые уже давно работают над различными миниатюрными устройствами, которые можно будет носить как пластырь или электронное тату. 

Маргарита Четыркина, аспирант лаборатории наноматериалов Сколтеха, расскажет о самых актуальных разработках в области носимых устройств. Электронная кожа и умный текстиль, невесомые и гибкие, способны адаптироваться под структуру поверхности человеческой кожи и снимать не только разные физиологические параметры, но регистрировать и высвобождать ряд химических соединений. Биосенсоры в составе таких устройств могут детально исследовать состав крови, пота и других жидкостей на наличие определенных веществ. Такие уникальные изобретения послужат для профилактики и даже лечения ряда заболеваний.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

«Сколтех в Технопарке» — совместный научно-просветительский проект Сколковского института науки и технологий и Технопарка «Сколково». Профессора и научные сотрудники Сколтеха на площадке лучшего Технопарка страны о науке, меняющей мир, технологиях, инновациях и бизнесе.

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