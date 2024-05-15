За год скорость взломов крупных компаний выросла на 30%. В некоторых случаях она может доходить до 72 часов. По данным «Информзащиты», «под ударом находится госсектор и промышленность» — последняя с начала года опережает по числу атак финансовый сектор, пишет «Коммерсантъ».

Скорость взлома крупных компаний за год выросла на 30%