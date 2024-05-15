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Скорость взлома крупных компаний за год выросла на 30%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За год скорость взломов крупных компаний выросла на 30%. В некоторых случаях она может доходить до 72 часов. По данным «Информзащиты», «под ударом находится госсектор и промышленность» — последняя с начала года опережает по числу атак финансовый сектор, пишет «Коммерсантъ».

Скорость взлома крупных компаний за год выросла на 30%

Хакеры сокращают время между первоначальным проникновением, перемещением по инфраструктуре жертвы и непосредственным взломом.

Компании усиливают киберзащиту, но смена профильных решений в ходе импортозамещения приводит к росту уязвимостей в системах, отмечают участники рынка.

На ситуации также сказались взломы самих поставщиков систем информбезопасности в 2023 году. Возможности злоумышленников также расширяются за счет привлечения финансирования из недружественных стран, заявляют эксперты. 

Фото на обложке: Unsplash

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