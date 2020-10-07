Slack сообщил о внедрении видеоисторий и аудиоканалов для удаленной работы

Корпоративный мессенджер Slack запланировал запуск новых функций: видеосообщений в формате «историй», похожих на опцию в Instagram, и каналов для голосового общения, привязанных к чатам. Опции будут внедрены в сервис до конца 2020 года. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что Slack рассматривает видеоистории как способ замены планерок и совещаний. С их помощью удаленные сотрудники смогут отметиться, предоставить обновление статуса задачи, или, например, сообщить повестку дня для команды, говорится в сообщении.

«Вместо того, чтобы проводить 15-минутную ежедневную встречу, можем ли мы записать видео заранее? Это похоже на ... более неформальный и гибкий способ участия людей в совещаниях без необходимости проводить специальное собрание», — комментирует гендиректор Slack Стюарт Баттерфилд.

Внешний вид функции пока окончательно не утвержден, но есть ее прототип.

Баттерфилд прогнозирует, что в следующие 20 лет в корпоративной среде потребуются не только возможности для видеоконференцсвязи, но и более быстрые средства общения с помощью голоса и видео.

Вторая новая функция Slack будет выглядеть как аудиоканал, привязанный к чату. Пользователи смогут заходить в него в любое время и разговаривать друг с другом, не запуская отдельный звонок.

«Начать или запланировать звонок может быть довольно сложно. С другой стороны, легко, когда все в офисе, наклониться и спросить пару вопросов. Это мы и пытаемся воссоздать», — говорит Баттерфилд.

Отмечается, что функция будет работать как звонок в Discord.

Фото: Sulastri Sulastri / Shutterstock