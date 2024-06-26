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Следственный комитет предложил ввести в России уголовную ответственность для юридических лиц

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Следственный комитет предложил ввести в России уголовную ответственность для юридических лиц. Законопроект об этом в 2015 году вносили в Госдуму, но его не приняли — предлагалось наказывать юрлица по более чем 40 статьям УК РФ.

Следственный комитет предложил ввести в России уголовную ответственность для юридических лиц
  1. Новости

СК РФ выступил с инициативой ввести в России уголовную ответственность для юридических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы ведомства Александр Федоров. 

По словам Федорова, институт такой ответственности на данный момент актуален. За рубежом применяются множество наказаний к юрлицам помимо посадки тюрьму, отметил он.

В 2015 году в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности для юрлиц, но документ отклонили, в том числе из-за критики со стороны юристов и бизнеса. Предлагалось ввести наказание для юрлиц по более чем 40 статьям УК РФ.

Фото на обложке: M.Fawaid.M / Shutterstock

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