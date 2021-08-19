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Власти предлагают увеличить предельный доход для малого бизнеса до 3,5 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил увеличить размер предельного дохода для отнесения предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) к категории средних предприятий с 2 до 3,5 млрд рублей с учетом инфляционных показателей и роста стоимости товаров и услуг.

Власти предлагают увеличить предельный доход для малого бизнеса до 3,5 млрд рублей

Сейчас предельные значения дохода у микропредприятия составляют 120 млн рублей, малых — 800 млн рублей, средних — 2 млрд рублей. При этом указанные значения приняты еще в 2016 году, сообщил ТАСС со ссылкой на письмо федерации помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Стоимость товаров и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности с тех пор существенно выросла, но никаких изменений предельных значений доходов не производилось.

В связи с чем Андрей Кутепов предлагает увеличить размеры предельного уровня дохода для микропредприятий до 170 млн рублей, для малых предприятий — до 870 млн рублей, для средних предприятий — до 3,5 млрд рублей.

По его словам, указанные суммы соответствуют рекомендациям Европейской комиссии. В рамках категории МСП малое предприятие — предприятие, готовой оборот которого не превышает €10 млн, а микропредприятие определяется как предприятие, годовой оборот или годовой баланс которого не превышает €2 млн. «По сегодняшнему курсу это 174 млн рублей, 874 млн рублей и 3,5-4 млрд рублей», — сообщается в письме.

Сенатор также считает необходимым предпринять меры по осторожному исключению из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства тех, что участвуют в закупках.

Предприятия после исключения лишаются отсрочки уплаты налогов, субсидий из бюджета, прав на пониженные тарифы, взносы и прочих мер поддержки. Обратный процесс включения, по словам Андрея Кутепова, занимает длительное время и влечет правовые, финансовые, имиджевые последствия для бизнеса.

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Фото: wutzkohphoto / Shutterstock

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