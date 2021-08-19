Власти предлагают увеличить предельный доход для малого бизнеса до 3,5 млрд рублей

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил увеличить размер предельного дохода для отнесения предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) к категории средних предприятий с 2 до 3,5 млрд рублей с учетом инфляционных показателей и роста стоимости товаров и услуг.

Сейчас предельные значения дохода у микропредприятия составляют 120 млн рублей, малых — 800 млн рублей, средних — 2 млрд рублей. При этом указанные значения приняты еще в 2016 году, сообщил ТАСС со ссылкой на письмо федерации помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Стоимость товаров и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности с тех пор существенно выросла, но никаких изменений предельных значений доходов не производилось.

В связи с чем Андрей Кутепов предлагает увеличить размеры предельного уровня дохода для микропредприятий до 170 млн рублей, для малых предприятий — до 870 млн рублей, для средних предприятий — до 3,5 млрд рублей.

По его словам, указанные суммы соответствуют рекомендациям Европейской комиссии. В рамках категории МСП малое предприятие — предприятие, готовой оборот которого не превышает €10 млн, а микропредприятие определяется как предприятие, годовой оборот или годовой баланс которого не превышает €2 млн. «По сегодняшнему курсу это 174 млн рублей, 874 млн рублей и 3,5-4 млрд рублей», — сообщается в письме.

Сенатор также считает необходимым предпринять меры по осторожному исключению из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства тех, что участвуют в закупках.

Предприятия после исключения лишаются отсрочки уплаты налогов, субсидий из бюджета, прав на пониженные тарифы, взносы и прочих мер поддержки. Обратный процесс включения, по словам Андрея Кутепова, занимает длительное время и влечет правовые, финансовые, имиджевые последствия для бизнеса.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock