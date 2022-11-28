«Сбер» полностью перевел инфраструктуру платформы «умного» дома на собственное ПО

«Сбер» целиком перевел платформу «умного» дома на собственную облачную инфраструктуру и российские серверы. В компании сообщили, что платформа Sber стала первой в России полностью автономной системой.

«Автономность инфраструктуры делает Sber независимой от сторонних компаний и внешних событий и гарантирует стабильность работы в любой ситуации, а расположение серверов на территории России сокращает отклик устройств на команды», — говорится в сообщении компании.

«Сбер» также представил обновленную линейку устройств «умного» дома. В продажу поступили новые лампы А60 под брендом Sber. Разработкой и программным обеспечением занимается команда SberDevices.

Список доступных для подключения устройств также включает девайсы от 15 сторонних производителей и интеграторов в категориях «свет», «реле», «розетки», «кондиционеры», «датчики», «шторы», «жалюзи», «ворота» и «сценарные кнопки».

Управлять устройствами умного дома Sber можно с помощью голоса через виртуальных ассистентов «Салют» и одноименное приложение для смартфонов.

Фото на обложке: «Сбер»