Производители электроники в РФ попросили ввести пошлины на ввоз smart-карт в размере 100%

Российские производители электроники и полупроводников просят ввести пошлины на ввоз банковских, транспортных и SIM-карт в размере 50-100%. Они переживают, что действующие нулевые пошлины стимулируют импорт в ущерб локальным фабрикам.

Разница в цене между китайской банковской картой и российской с китайским чипом может достигать 500%, узнал «Коммерсантъ».

Собеседник издания на рынке платежных карт сообщил, что российские производители выступают за введение заградительных пошлин, так как опасаются «экспансии в РФ китайских производителей smart-карт».

До 2022 года вендоры закупали чипы у европейских компаний, после начала спецоперации РФ на Украине поставки прекратились, а а местные производители стали искать китайские аналоги. Сейчас китайские производители хотят выйти на российский рынок платежных карт самостоятельно, а не через поставки чипов, пояснил источник.

Потребители карт, банки и мобильные операторы, выступают против пошлин во избежание ограничения конкуренции.

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