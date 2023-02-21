Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Производители электроники в РФ попросили ввести пошлины на ввоз smart-карт в размере 100%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские производители электроники и полупроводников просят ввести пошлины на ввоз банковских, транспортных и SIM-карт в размере 50-100%. Они переживают, что действующие нулевые пошлины стимулируют импорт в ущерб локальным фабрикам.

Производители электроники в РФ попросили ввести пошлины на ввоз smart-карт в размере 100%

Разница в цене между китайской банковской картой и российской с китайским чипом может достигать 500%, узнал «Коммерсантъ».

Собеседник издания на рынке платежных карт сообщил, что российские производители выступают за введение заградительных пошлин, так как опасаются «экспансии в РФ китайских производителей smart-карт».

До 2022 года вендоры закупали чипы у европейских компаний, после начала спецоперации РФ на Украине поставки прекратились, а а местные производители стали искать китайские аналоги. Сейчас китайские производители хотят выйти на российский рынок платежных карт самостоятельно, а не через поставки чипов, пояснил источник.

Потребители карт, банки и мобильные операторы, выступают против пошлин во избежание ограничения конкуренции.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россияне стали арендовать виртуальные номера для регистрации на зарубежных сервисах
  2. 2 На Forum.Digital Telecom 2023 обсудят тренды цифровизации телеком-отрасли и меры господдержки
  3. 3 В Москве пройдет конференция SАTCOMRUS 2022
  4. 4 Перехват SMS и TDoS-вымогательство — как предотвратить эти и другие ИТ-риски
  5. 5 Для бизнеса и потребителя: чего ждать от WiFi 6E и когда он появится в России
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

24 февраля 2023

MENA accelerator

26 февраля 2023

VK Стажировка

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

Все ВОЗМОЖНОСТИ