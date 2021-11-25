Рынок смартфонов в России сократился на 14% в третьем квартале — исследование

Рынок смартфонов в России по итогам третьего квартала показал негативную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании International Data Corporation (IDC). Поставки смартфонов снизились на 14%. При этом средняя цена устройства продолжила расти.
Поставки смартфонов составили 8,1 млн штук по сравнению с 9,4 млн в аналогичном периоде прошлого года. Эксперты обуславливают негативную динамику на российском рынке смартфонов нехваткой компонентов и сложностями, возникшими в цепочках поставок.
При этом, средняя цена смартфона в третьем квартале продолжила расти, отмечают аналитики. В результате объем поставок в денежном выражении показал положительную динамику, как и в аналогичном периоде прошлого года, и составил $2,3 млрд.
По данным IDC, лидером на рынке смартфонов в третьем квартале стал Samsung (доля бренда на рынке РФ составила 34%), Xiaomi заняла второе место (26%), Apple разместилась на третьей позиции (15%).
«Глобальный дефицит компонентов существенно повлиял на поставки смартфонов в третьем квартале. В первом полугодии дефицит затронул не все бренды, и в целом поставки были устойчивыми, но в третьем квартале проблемы с поставками стали серьезными у большинства поставщиков, включая компанию Xiaomi, которая не испытывала проблем с поставками с начала года», — отметила менеджер программ исследований IDC Россия Наталья Виноградова.
По данным IDC, Россия пострадала от дефицита устройств больше, чем некоторые другие страны. Эксперты прогнозируют, что ситуация с нехваткой компонентов, скорее всего, сохранится.
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