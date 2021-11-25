Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Рынок смартфонов в России сократился на 14% в третьем квартале — исследование

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Рынок смартфонов в России по итогам третьего квартала показал негативную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании International Data Corporation (IDC). Поставки смартфонов снизились на 14%. При этом средняя цена устройства продолжила расти.

Рынок смартфонов в России сократился на 14% в третьем квартале — исследование

Поставки смартфонов составили 8,1 млн штук по сравнению с 9,4 млн в аналогичном периоде прошлого года. Эксперты обуславливают негативную динамику на российском рынке смартфонов нехваткой компонентов и сложностями, возникшими в цепочках поставок. 

При этом, средняя цена смартфона в третьем квартале продолжила расти, отмечают аналитики. В результате объем поставок в денежном выражении показал положительную динамику, как и в аналогичном периоде прошлого года, и составил $2,3 млрд.

По данным IDC, лидером на рынке смартфонов в третьем квартале стал Samsung (доля бренда на рынке РФ составила 34%), Xiaomi заняла второе место (26%), Apple разместилась на третьей позиции (15%).

«Глобальный дефицит компонентов существенно повлиял на поставки смартфонов в третьем квартале. В первом полугодии дефицит затронул не все бренды, и в целом поставки были устойчивыми, но в третьем квартале проблемы с поставками стали серьезными у большинства поставщиков, включая компанию Xiaomi, которая не испытывала проблем с поставками с начала года», — отметила менеджер программ исследований IDC Россия Наталья Виноградова.

По данным IDC, Россия пострадала от дефицита устройств больше, чем некоторые другие страны. Эксперты прогнозируют, что ситуация с нехваткой компонентов, скорее всего, сохранится.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Автомобиль по подписке уже сегодня. Подробнее по ссылке

Фото на обложке: bodnar.photo / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Эксперты выяснили, какие услуги у самозанятых самые высокооплачиваемые
  2. 2 «По собственному желанию» стала самой частой причиной увольнения в России
  3. 3 77% россиян отказались оплачивать дополнительное образование на работе — исследование
  4. 4 Названы самые популярные у инвесторов шампанские вина
  5. 5 Названы самые общественно полезные профессии по мнению россиян
Anytimeprime
Автомобиль по подписке: быстро, просто!
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

25 ноября 2021

Акселератор Go Impact

28 ноября 2021

Академия инноваторов от Московского инновационного кластера

28 ноября 2021

Energy Data Science Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ