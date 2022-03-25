В России выросло количество мошеннических онлайн-магазинов техники Apple

В России удвоилось число фишинговых онлайн-магазинов техники Apple, Samsung и других брендов после приостановки официальных продаж. Мошенники предлагают дешевые смартфоны, требуя стопроцентную предоплату. Клиенты-жертвы могут лишиться денег и персональных данных.

В марте специалисты зарегистрировали в зоне .ru не менее 20 онлайн-магазинов по продаже смартфонов и аксессуаров. Часть из них уже работает, остальные находятся на стадии заполенения. В этом месяце количетво мошеннических ресурсов превысило на 30% среднегодовые показатели, сообщил «Коммерсантъ».

Клиенты-жертвы могут столкнуться с кражей данных платежных карт с дальнейшим выводом с них денег. Другой вариант — притворный технический сбой. После оформления заказа менеджер перезванивает и сообщает, что на сайте произошел сбой, и для завершения заказа просит сообщить реквизиты карты по телефону или предлагает скинуть ссылку на оплату в мессенджер, которая окажется фишинговой.

Цены на телефоны на фоне санкций значительно выросли, чем пользуются мошенники, предлагая популярные модели по старой цене, отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Такие сайты существуют пару недель, обманутые покупатели жалуются в Роспотребнадзор, но все, что он может сделать,— передать информацию в правоохранительные органы, которые очень неохотно возбуждают дела,— добавил аналитик. По его словам, число мошеннических сайтов будет расти. В Роспотребнадзоре изданию заявили, что жалоб на мошеннические онлайн-магазины смартфонов пока не получали.

В России спрос на смартфоны резко вырос из-за санкционных опасений. Причиной стали опасения людей из-за возможного введения санкций США и приостановки ввоза устройств в страну, а также прогнозов экспертов о подорожании техники вследствие кризиса полупроводников.

В марте продажи смартфонов Huawei выросли на 300%, Oppo и Vivo – на 200%. До начала военной операции на Украине спрос на китайские смартфоны падал. В конце февраля россияне чаще покупали смартфоны из среднего и высокого ценовых сегментов под брендами Samsung и Apple. В марте российский покупатель переключился на более бюджетные варианты, которыми и являются китайские смартфоны.

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