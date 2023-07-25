4 ситуации, где мошенники обманывают предпринимателей — и как от них защититься

Подобная ситуация — не редкость сегодня. Валерий Скляр, бизнес-консультант и автор книги «ОколоBanking», рассказал о наиболее распространенных способах мошенничества и превентивных мерах, чтобы этого избежать.

Представьте ситуацию: фермерское хозяйство получило заказ через интернет на покупку крупной партии бананов, и лжеклиенты отправили подтверждение о полной оплате груза вечером в пятницу, после чего сразу потребовали отгрузить товар. Бананы были честно отгружены в выходные, а в понедельник, когда деньги так и не поступили на счет, выяснилось, что платежные квитанции были поддельными.

Хищение товара или услуг с помощью поддельных документов и компаний-однодневок

Далеко не все предприятия тщательно проверяют новых партнеров и клиентов, поэтому злоумышленники могут сорвать немалый куш с помощью фальшивой документации.

Наиболее простой способ поживиться выглядит примерно так: вы переводите денежные средства, к примеру, за поставку нового оборудования в производственный цех, но выясняется, что никакого оборудования вам поставлять не собирались. А фирма, по реквизитам которой был отправлен перевод, оказалась компанией-однодневкой.

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Или другой пример: фермерское хозяйство получило заказ через интернет на покупку крупной партии бананов, и лжеклиенты отправили подтверждение о полной оплате груза вечером в пятницу, после чего сразу потребовали отгрузить товар.

Бананы были честно отгружены в выходные, а в понедельник, когда деньги так и не поступили на счет, выяснилось, что платежные квитанции были поддельными.

Как уберечься

Никогда не пренебрегайте сбором как можно более подробной информации о контрагентах и не жалейте время на ее изучение. Если в полученных сведениях существуют разногласия, стоит обратить на это особое внимание.

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При личной встрече или телефонном разговоре желательно выяснить, насколько владелец бизнеса находится «в теме» относительно своей отрасли.

Например, спросите руководителя туристической компании о том, кто курирует туризм в правительстве региона ведения бизнеса. Кроме того, поручите охране проверку паспортов у лиц, с которыми вы планируете деловые отношения.

Нужно «пробить» документ на подлинность, убедиться, что он не числится среди пропавших или утерянных.

Снятие копий с паспортов и других документов существенно снижает риск сделки с мошенником. Причем проверять контрагента стоит не только до первой сделки, но и на протяжении всей работы с ним. Ведь ни для кого не секрет, что самые крупные мошеннические операции обычно проводят уже в тот момент, когда у жертвы не остается сомнений в благонадежности партнера.

Снятие денег со счетов с помощью поддельных документов

Еще один распространенный печальный вариант – руководитель предприятия заходит в банк-клиент, чтобы сделать денежный перевод контрагенту, и вдруг выясняет, что у него нет доступа.

Все дело в том, что злоумышленники через подставного нотариуса оформили соглашение, из которого следует, что сменился собственник и на должность главы компании назначено третье лицо. Затем новоиспеченный директор, прихватив доверенность, отправляется в банк и получает «ключи» от расчетных счетов компании, с которых мошенники тут же преспокойно выводят все денежные средства.

Как уберечься

Сформируйте на предприятии грамотную службу безопасности с привлечением специалистов, уже имеющих опыт выявления экономических преступлений, и наймите хорошего юриста, способного оценить возможные риски.

Если вы обнаружили, что с расчетного счета предприятия были незаконно выведены деньги:

немедленно свяжитесь с банком и потребуйте заблокировать электронную цифровую подпись,

затем напишите заявление на отзыв неподтвержденных платежей,

параллельно обратитесь в полицию.

В целом же следует выбирать для сотрудничества банк с надежной репутацией и отлаженной системой безопасности: многие финансовые организации запускают специальные сервисы с тем, чтобы дополнительно обезопасить своих клиентов.

Подумайте над тем, чтобы устав предприятия предусматривал обоюдное согласие собственников для смены директора. Заведите несколько ключей для доступа к банк-клиенту, оформленные на разных ответственных лиц.

Вымогательство денежных средств в обмен на обещание оказать услугу

Развивая бизнес, любой предприниматель стремится избежать долгих бюрократических проволочек.

Играя на этом, мошенник может выдать себя за сотрудника соответствующей инстанции и в неофициальном порядке предложить «оказать содействие» в обмен на денежное вознаграждение.

Естественно, получив желаемое, никаких проблем с бизнесом преступник не решает.

Как уберечься

Не следует ни о чем договариваться под психологическим давлением, в ограниченных временных условиях или основываясь на устных и/или противозаконных обещаниях. Стоит задуматься и в том случае, если потенциальный партнер торопит вас с принятием решения.

Если возникли сомнения, намекните ему, например, на свои дружеские связи с правоохранительными органами. Вероятнее всего, после такого заявления недобросовестный гражданин, что называется, пропадет с радаров.

И, конечно, желательно вести переписки, протоколы встреч, записывать все договоренности на диктофон.

Вмешательство хакеров

Как правило, нечистые на руку компьютерные гении списывают деньги компаний с банковских счетов, получая удаленный доступ к системе. Сделать это можно через так называемый фишинг – размещение на сайте или в почтовом сообщении ссылки с вирусом, переходя по которой пользователь открывает злоумышленнику доступ к логинам и паролям.

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Чаще всего при такой рассылке хакер использует имя компании или лица, пользующегося доверием у адресата.

В этом случае под угрозой оказываются не только счета, но и репутация, ведь, получив доступ к информационной сети компании, мошенник может составлять фиктивные платежные поручения и/или вести переписку с клиентами от имени менеджера, «разводя» их на оплату новых товаров или услуг, которые они, разумеется, не получат.

Как уберечься

Обучайтесь сами и учите своих сотрудников информационной грамотности:

вы должны иметь четкие представления о том, что такое вредоносное программное обеспечение,

почему нельзя кликать на ссылки, приходящие от неизвестных и непроверенных адресатов,

вставлять в компьютер случайно обнаруженные на офисном столе карты памяти.

Если фирму атаковали хакеры, следует не только незамедлительно обратиться в полицию, но и провести внутреннее расследование:

Опросить сотрудников; Снять копии жестких дисков компьютеров; Пригласить экспертов, способных восстановить хронологию событий; Разъяснить ситуацию «на пальцах».

Это повысит шансы на быстрое обнаружение преступника. И, безусловно, всех конкурентов следует держать, что называется, на коротком поводке, следя за их действиями и планами на будущее. Ведь нередко именно они становятся заказчиками кибер-преступлений.

Как «обработать» клиента: основные приемы и «психология» мошенников

Анализируя поведение «специалистов по юрлицам», можно сделать вывод, что по сути своей они не слишком отличаются от обычных телефонных мошенников.

Эти люди, как правило, не обладают специальными знаниями в области психологии, однако они весьма успешно играют на обычных человеческих чувствах – например, доверчивости, которая, разумеется, характерна даже для бизнесменов со стажем.

«Дружеские» обещания, просьбы о помощи

Нередко под маской доброжелателя или жертвы скрывается настоящая акула, мощные челюсти которой способны перемолоть любой частный бизнес.

Обещая помочь и демонстрируя доброжелательное отношение, мошенник лишь демонстрирует норму поведения, привычную для порядочного гражданина, поэтому честный предприниматель вряд ли догадается, что за этим может скрываться что-то иное.

Между тем готовность открыть душу подчас оборачивается большими бедами для бизнеса.

Нападение и прямые угрозы

Если предприниматель не ведется на якобы доверительные отношения, мошенник может применить тактику запугивания. В этом случае в ход идет все что угодно: от угрозы получения проблем с бизнесом до намеков на опасность для близких людей: похищение, порчу и так далее.

Многое в этой игре зависит именно от того, как поведет себя жертва.

К примеру, если вернуться к бесплатно отгруженным бананам, фермер в первую очередь должен был убедиться, что денежные средства поступили на его счет, а в ответ на просьбы о поставке жестко сказать: «Пока деньги не поступили – мы с вами не работаем».

Как вариант, рассмотрите с партнером аккредитивную схему взаиморасчетов. В таком случае обе стороны будут уверены в исполнении обоюдных обязательств, поскольку в качестве гаранта выступает банк.

Впрочем, как бы хорошо ни шли ваши дела, желательно уже с первой прибыли откладывать сумму, что называется, на черный день. Размещайте средства на счетах в разных банках. Ведь порой именно наличие денежных средств, о которых никто не знает, становится главным шансом на спасение бизнеса.

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