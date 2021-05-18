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Google и Seagate научили ИИ предсказывать смерть жёсткого диска

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Google и Seagate разработали систему машинного обучения, позволяющую предсказать выход жёсткого диска из строя.

Google и Seagate научили ИИ предсказывать смерть жёсткого диска

Система сможет устанавливать неисправности носителей информации с точностью 98%, сообщает ExtremeTech.

По словам разработчиков, новый алгоритм позволит обеспечить безопасность работы облачных сервисов за счёт регулярной профилактики состояния жёстких дисков.  По словам представителей компании, вручную сделать это практически невозможно.

Как заявляют в Google, система «позволит предпринимать упреждающие действия по сокращению сбоев в работе до того, как они произойдут».

Кроме того, компания сообщила, что в ближайшее время алгоритм будет внедрён во всю линейку продуктов Seagate.

Мы уже планируем распространить действие системы на все диски Seagate — и не можем дождаться того, чтобы посмотреть, какие преимущества это даст нашим OEM-партнёрам и нашим пользователям!

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Фото на обложке: Preechar Bowonkitwanchai / Shutterstock.

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