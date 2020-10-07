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Эксперты расскажут о трендах SMM на онлайн-митапе «Нетологии»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 20 по 21 октября пройдет онлайн-митап «Нетологии» под названием «SMM в 2021: к чему готовиться». Среди спикеров — топ-менеджеры TikTok, «ВКонтакте», Yoola и Adventum. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Эксперты расскажут о трендах SMM на онлайн-митапе «Нетологии»

В программе следующие темы:

  • тренды развития соцсетей сегодня и в следующем году;
  • новые инструменты продвижения;
  • основы создания качественного контента;
  • реклама у блогеров и другие.

Перед участниками выступят:

  • Антон Астафуров, операционный менеджер в TikTok, бывший глава отдела SMM телеканала «Дождь»;
  • Юлия Лазарева, руководитель группы по работе с рекламными агентствами в соцсети «ВКонтакте»;
  • Илья Бородин, руководитель партнерских направлений в медиасети Yoola;
  • Павел Баракаев, руководитель партнерских направлений в рекламном агентстве Adventum.

Также все желающие смогут задать вопросы экспертам. Участие в онлайн-митапе бесплатное. Регистрация доступна по ссылке.

Фото на обложке: yurii_yurii / Shutterstock

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