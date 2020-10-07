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Эксперты расскажут о трендах SMM на онлайн-митапе «Нетологии»
Новости
Евгения Хрисанфова
С 20 по 21 октября пройдет онлайн-митап «Нетологии» под названием «SMM в 2021: к чему готовиться». Среди спикеров — топ-менеджеры TikTok, «ВКонтакте», Yoola и Adventum. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
Эксперты расскажут о трендах SMM на онлайн-митапе «Нетологии»Евгения Хрисанфова
В программе следующие темы:
- тренды развития соцсетей сегодня и в следующем году;
- новые инструменты продвижения;
- основы создания качественного контента;
- реклама у блогеров и другие.
Перед участниками выступят:
- Антон Астафуров, операционный менеджер в TikTok, бывший глава отдела SMM телеканала «Дождь»;
- Юлия Лазарева, руководитель группы по работе с рекламными агентствами в соцсети «ВКонтакте»;
- Илья Бородин, руководитель партнерских направлений в медиасети Yoola;
- Павел Баракаев, руководитель партнерских направлений в рекламном агентстве Adventum.
Также все желающие смогут задать вопросы экспертам. Участие в онлайн-митапе бесплатное. Регистрация доступна по ссылке.
Фото на обложке: yurii_yurii / Shutterstock
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