С 20 по 21 октября пройдет онлайн-митап «Нетологии» под названием «SMM в 2021: к чему готовиться». Среди спикеров — топ-менеджеры TikTok, «ВКонтакте», Yoola и Adventum. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Эксперты расскажут о трендах SMM на онлайн-митапе «Нетологии»