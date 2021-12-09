Снежинка из гаек и фонарик из автокресел: Bentley выпустила коллекцию елочных игрушек

Британская компания Bentley приготовила поклонникам сюрприз к Рождеству. Мастера из Крю изготовили необычные игрушки, которыми можно украсить новогоднюю елку. Они использовали материалы, которые применяются в автомобилях марки.

Коллекция получила название Sustainabaubles: оно сложено из слов sustainable («устойчивый») и baubles («игрушки»), сообщили в компании автопроизводителя.

Все игрушки сделаны из натуральных материалов

Новогодняя коллекция состоит из 12 игрушек. Как уточнили в компании, изделия сделаны в оригинальном стиле и призваны показать разнообразие натуральных материалов, которые имеются в арсенале автомобильной марки Bentley. Среди них – украшение, вдохновленное прострочкой в Flying Spur Odyssean Edition, фигурка оленя из обработанного лазером шпона, чулок из натуральной кожи и снежинка из гаек. На большинстве изделий изображен логотип Bentley.

На некоторых изделиях бренд разместил не только логотип, но и поздравление с Рождеством

Также британцы сняли мини-фильм о коллекции, в котором сотрудники фабрики в Крю взяли на себя роль рождественских эльфов. По сюжету они спасли праздник, тайно изготовив елочные игрушки из обрезков ткани и деталей, не пригодившихся на производстве.

Новогодняя коллекция изготовлена полностью из автомобильных материалов бренда

Как и в фильме, все игрушки изготовлены вручную. Они будут выпущены лимитированным тиражом и выставлены на аукцион перед Рождеством. Стоимость изделий не раскрывается.

Это не первый проект бренда, уходящий за рамки автомобилестроения. Весной британская компания представила коллекцию мебели Home сезона 2021 года. В ней компания впервые показала обивку из патентованного текстиля, полученного путем переработки мраморного порошка, и технику лакирования Degradé, обеспечивающую плавных переход от естественного оттенка дерева к выбранному цвету.

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Фото: Bentley