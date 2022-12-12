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Рост оборота сервисов доставки продуктов в 2023 году снизится до 44%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году рост оборота сервисов доставки снизится до 44% с около 60% по итогам года. Ряд участников рынка на фоне насыщения рынка в Московском регионе и оттока из столицы активных пользователей возобновили региональную экспансию.

Рост оборота сервисов доставки продуктов в 2023 году снизится до 44%

В 2022 году онлайн-рпродажи продуктов в Москве и Подмосковье вырастут на 53%, до 326,2 млрд рублей год к году. На Московский регион приходится большая часть онлайн-заказов еды в ресторане в России. Оборот всего российского рынка доставки продуктов в 2022 году увеличится примерно на 60%, до 600–620 млрд рублей год к году, в 2023 году — на 44%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Infoline.

По данным аналитического агентства, в сентябре 20% рынка занимал «Вкусвилл», по 10% приходилось на «Сбермаркет», Ozon и X5 Group, 9% у «Самоката», еще 41% распределились на другие сервисы.

Эксперты считают, что фокус развития сервисов онлайн-доставки в 2023 году продолжит смещаться в регионы, где уже сформирован достаточно зрелый рынок. За пределами столицы между сервисами еще достаточно низкий уровень конкуренции, считают аналитики.

Фото на обложке: Unsplash

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