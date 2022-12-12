Рост оборота сервисов доставки продуктов в 2023 году снизится до 44%

В 2023 году рост оборота сервисов доставки снизится до 44% с около 60% по итогам года. Ряд участников рынка на фоне насыщения рынка в Московском регионе и оттока из столицы активных пользователей возобновили региональную экспансию.
В 2022 году онлайн-рпродажи продуктов в Москве и Подмосковье вырастут на 53%, до 326,2 млрд рублей год к году. На Московский регион приходится большая часть онлайн-заказов еды в ресторане в России. Оборот всего российского рынка доставки продуктов в 2022 году увеличится примерно на 60%, до 600–620 млрд рублей год к году, в 2023 году — на 44%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Infoline.
По данным аналитического агентства, в сентябре 20% рынка занимал «Вкусвилл», по 10% приходилось на «Сбермаркет», Ozon и X5 Group, 9% у «Самоката», еще 41% распределились на другие сервисы.
Эксперты считают, что фокус развития сервисов онлайн-доставки в 2023 году продолжит смещаться в регионы, где уже сформирован достаточно зрелый рынок. За пределами столицы между сервисами еще достаточно низкий уровень конкуренции, считают аналитики.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 История Amazon Air: как крупнейший ритейлер мира осваивает небо
- 2 До Нового года — месяц. Как бизнесу быстро и без лишних трат подготовиться к корпоративу?
- 3 Америка ищет таланты: что позволит фудтех-проектам удержаться на рынке?
- 4 Особенности работы с Китаем: на что обратить внимание, чтобы бизнес-партнерство складывалось благополучно?
- 5 Как онлайн-ритейлеру отказаться от стартап-метрик и качественно вырасти
ВОЗМОЖНОСТИ
12 декабря 2022
13 декабря 2022
14 декабря 2022