«Готовимся к любому сценарию»: Собянин призвал усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал усилить контроль за соблюдением коронавирусных требований Роспотребнадзора из-за возможной в течение ближайших 7-10 дней вспышки коронавируса. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал усилить контроль за соблюдением коронавирусных требований Роспотребнадзора из-за возможной в течение ближайших 7-10 дней вспышки коронавируса. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19.

«В Москве уже значительное число заболевших именно «омикроном». Процент достаточно быстро нарастает. Мы находимся в зоне риска и в течение 7-10 дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости. Нужно мобилизовать систему здравоохранения, усилить контроль за требованиями Роспотребнадзора и привлекать к вакцинации», — заявил Сергей Собянин.

По его словам, вполне возможно, что ситуация будет более критической, чем складывалась ранее, в предыдущие волны заболеваемости.

«Будем надеяться на лучшее, но готовиться к любому развитию событий», — заявил мэр Москвы.

В Москве введены частичные коронавирусные ограничения. В частности, контролируются масочный режим и система доступа в заведения культуры, на спортивные и массовые мероприятия по QR-кодам. Предъявлять коды при визите в рестораны и кафе пока не обязательно.

Для граждан старше 60 лет и хронических больных в Москве введена система самоизоляции. Для предприятий обязательным является требование о переводе не менее 30% персонала на удаленный режим работы.

Для ряда отраслей введена обязательная вакцинация 80% работников.

Как отметил участвовавший в президиуме совета премьер-министр Михаил Мишустин, набор мер противодействия инфекции остается прежним. Значимую роль играет своевременное тестирование.

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Фото на обложке: pexels.com