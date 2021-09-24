Правительство обсудит компенсацию больничных самозанятым в России

Минэкономразвития рассматривает возможность предоставления самозанятым компенсации больничных и организации декретных выплат. Сейчас самозанятые не могут делать отчисления в ФСС и претендовать на компенсацию таких выплат.

Об этом говорится в письме ведомства в Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Ведомство попросило высказаться получателей обращения по этому вопросу, сообщили «Ведомости».

В пресс-службе Минтруда подтвердили, что сейчас идет обсуждение механизмов обеспечения социальных гарантий для самозанятых и анализ различных вариантов, в том числе – с учетом международного опыта.

Он отметил, что поскольку самозанятость для многих граждан не является основным источником дохода, то «приоритетный вариант предоставления социальных гарантий – страховой и на добровольных принципах».

По мнению вице-президента ВСС Виктора Дубровина, в России культура добровольного страхования не сильно развита и, «скорее всего, самозанятые будут задумываться о страховании только в случаях, когда страховой случай фактически наступил». В подобной ситуации страховщики не смогут помочь, сказал Дубровин.

Предложение Минэкономразвития приведет к изменениям в ряде законов и нормативных актов, напомнила юрист практики трудового права адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Мария Саликова.

«В инициативе указывается о добровольном социальном страховании самозанятых, из чего следует, что возможность получения больничных и декретных будет доступна тем, кто решит сам за себя оплачивать страховые взносы. Поэтому маловероятно, что таких желающих будет большое количество», – заключила она.

В 2020 году в России, по данным ФСС, зарегистрировали свыше 24,6 тыс. человек, которые добровольно вступили в систему обязательного страхования. В 2019 году они перечислили в фонд 96,8 млн рублей взносов, а уже на следующий год получили в виде выплат почти в девять раз больше — 852,7 млн рублей.

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