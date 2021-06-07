На демо-дне Social Tech Challenge 2021 выберут лучшие проекты для инвестиций

Евгения Хрисанфова
9 июня состоится демо-день конкурса Social Tech Challenge 2021. На питч-сессии выступят технологические проекты из сфер образования, управления персоналом, кибербезопасности, цифрового офиса и других. По словам организаторов, OKS Group вложит до $1 млн в перспективных финалистов, а сообщество «ТилТех» — по $500 тыс.
На демо-дне Social Tech Challenge 2021 выберут лучшие проекты для инвестицийЕвгения Хрисанфова
В финал прошел 31 проект, среди которых:
- Angry.Space — сервис для работы с комментариями и сообщениями в соцсетях;
- Argument — технологии дополненной реальности для обучения сотрудников и работы с клиентами;
- DaOffice — корпоративная социальная сеть;
- Examus — сервис с искусственным интеллектом для анализа поведения пользователей, их внимания и эмоций;
- Sola — wellbeing-платформа, которая помогает сотрудникам управлять стрессом и следить за здоровьем;
- RevGames — геймификация для маркетинга, и многие другие.
Организаторы приглашают инвесторов, экспертов и представителей корпораций. Демо-день пройдет офлайн в «Старт Хабе» в Москве, также участникам будет доступна онлайн-трансляция.
Подробности и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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