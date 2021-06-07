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На демо-дне Social Tech Challenge 2021 выберут лучшие проекты для инвестиций

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

9 июня состоится демо-день конкурса Social Tech Challenge 2021. На питч-сессии выступят технологические проекты из сфер образования, управления персоналом, кибербезопасности, цифрового офиса и других. По словам организаторов, OKS Group вложит до $1 млн в перспективных финалистов, а сообщество «ТилТех» — по $500 тыс.

На демо-дне Social Tech Challenge 2021 выберут лучшие проекты для инвестиций

В финал прошел 31 проект, среди которых:

  • Angry.Space — сервис для работы с комментариями и сообщениями в соцсетях;
  • Argument — технологии дополненной реальности для обучения сотрудников и работы с клиентами;
  • DaOffice — корпоративная социальная сеть;
  • Examus — сервис с искусственным интеллектом для анализа поведения пользователей, их внимания и эмоций;
  • Sola — wellbeing-платформа, которая помогает сотрудникам управлять стрессом и следить за здоровьем;
  • RevGames — геймификация для маркетинга, и многие другие.

Организаторы приглашают инвесторов, экспертов и представителей корпораций. Демо-день пройдет офлайн в «Старт Хабе» в Москве, также участникам будет доступна онлайн-трансляция.

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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