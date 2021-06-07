9 июня состоится демо-день конкурса Social Tech Challenge 2021. На питч-сессии выступят технологические проекты из сфер образования, управления персоналом, кибербезопасности, цифрового офиса и других. По словам организаторов, OKS Group вложит до $1 млн в перспективных финалистов, а сообщество «ТилТех» — по $500 тыс.

На демо-дне Social Tech Challenge 2021 выберут лучшие проекты для инвестиций