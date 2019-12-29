Эксперты назвали тренды в соцсетях в России за 2019 год

В соцсетях появляется все больше картинок и видео, а пользователи снижают зависимость от лайков. К такому выводу пришли эксперты Brand Analytics, которые проанализировали российский сегмент соцсетей за 2019 год.

Нетекстовый контент стал мейнстримом

Ежедневно в русскоязычном сегменте соцсетей публикуется 25 млн картинок и 2,4 млн видео, подсчитали в Brand Analytics. Каждый третий пост содержит фото. Самым быстрорастущим форматом стали истории, и все больше брендов направляют свои рекламные бюджеты именно на них.

Растет популярность подкастов

Внимание к подкастам в русскоязычном интернете выросло в 4 раза. Если в августе 2018 года объем упоминаний аудиоблогов составлял 31 тысяч, то в августе 2019 года – уже 124 тысяч. Вместе с популярностью подкастов растет и интерес к ним со стороны площадок. Свои платформы для подкастов есть у «Яндекса» и «ВКонтакте».

Самые популярные блогеры — микроинфлюенсеры

Компании выделяют все больше средств на рекламу у блогеров. По итогам 2019 года объем этого рынка составит 20 млрд рублей. Причем самыми популярными блогерами, способными привлечь аудиторию и стимулировать продажи, считаются не известные актеры, певцы или спорстмены, а микро- и наноинфлюенсеры. Аудитория больше им доверяет.

Аудиторию интересуют авторские каналы и локальные тематические ресурсы

Кроме традиционных СМИ двумя важными источниками информации стали авторские каналы (например, в Telegram или «Яндекс.Дзен») и специализированные локальные ресурсы (площадки по интересам, городские сайты). Так, сайт «Стихи.ру» по цитируемости в ноябре опередил «Коммерсантъ», «Медузу» и многие другие медиа.

Люди выбирают соцмедийный детокс

Пользователи стали сокращать публичное присутствие в соцсетях. Они становятся менее зависмыми от лайков и не хотят быть слишком искренними онлайн. Соцсети все чаще используют только по делу (что купить или продать, найти бизнес-партнера, спросить рекомендацию), а все личные публикации и обсуждения переносят «под замок» и в сообщества по интересам.

Соцсети хотят превратиться в мультисервисные экосистемы

Основные соцсети стремится стать экосистемой сервисов, внутри которой пользователи смогут решать все свои задачи и не уходить в приложения конкурентов. Над суперприложениями уже работают «Яндекс» и Mail.ru Group, в этот же сегмент планирует зайти и Сбербанк.

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