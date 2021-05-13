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Facebook, YouTube, Тwitter и ТikТok могут ограничить работу в России — депутат Госдумы

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Ряд крупных IT-компаний может попасть под ограничения работы в России, если они не откроют в стране свои филиалы, заявил депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Антон Горелкин.

Facebook, YouTube, Тwitter и ТikТok могут ограничить работу в России — депутат Госдумы

Под требования нового законопроекта в случае его принятия «точно попадают Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTank», заявил Горелкин в своём TG-канале.

Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил о завершении разработки законопроекта, который обяжет крупные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч человек открывать представительства в России. В ближайшее время проект поступит на рассмотрение в Госдуму.

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Фото на обложке: Stanislav Samoylik / Shutterstock.

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