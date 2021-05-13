Ряд крупных IT-компаний может попасть под ограничения работы в России, если они не откроют в стране свои филиалы, заявил депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Антон Горелкин.

Facebook, YouTube, Тwitter и ТikТok могут ограничить работу в России — депутат Госдумы