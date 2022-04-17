Соцсети и вредоносные приложения: Сбер рассказал, что стали активнее использовать телефонные мошенники

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о схемах, которые стали чаще использовать телефонные мошенники.

В интервью «РИА Новости» Кузнецов отметил, что мошенники ищут многих потенциальных жертв в социальных сетях, больше стали звонить молодежи. Эксперт также ждет возвращения вредоносных приложений.

«Высока вероятность, что злоумышленники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание», — сообщил Кузнецов.

По данным Сбербанка, на фоне санкций мошенники активизируются и придумывают новые темы и способы привлечения внимания.

Например, на сайтах с объявлениями стали появляться сообщения о продаже смартфонов «с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии».

Сообщения об этом также можно встретить в сети, но наиболее распространенным типом коммуникации с жертвами все еще остаются телефонные звонки.

Чаще всего по-прежнему звонят от лица службы безопасности того или иного банка (Кузнецов, кстати, отметил, что представляться сотрудниками Сбера стали реже).

Людям предлагают перевести деньги на «защищенный» счет, чтобы обезопасить их от снятия сторонними лицами или отменить заявку на кредит, которые якобы пытаются оформить на имя клиента.

Но в привычной схеме есть и отличия: например, мошенники стали чаще представляться следователями, работниками прокуратуры и других служб (причем в работе используются действительные номера, указанные на сайтах ведомств).

«Доля таких звонков выросла c 1–2% в январе 2021 года до 11% в декабре 2021 года», — подчеркнул Кузнецов.

Кроме того, мошенники стали тратить больше времени на сбор информации о жертвах обмана в социальных сетях и теперь могут гибко подходить к коммуникации с людьми 18–22 лет, которые ранее редко становились их мишенью.

«Обращаю внимание на то, что злоумышленники стали в три раза чаще находить жертв в социальных сетях и все чаще выбирать своей целью молодых людей 18–22 лет», — предупредил эксперт.

Фото на обложке: Pavan Trikutam / Unsplash