Софт для взлома видеосервисов Netflix, Apple и Disney выложен в открытый доступ

На международной платформе GitHub появилось программное обеспечение для бесплатной загрузки видео с популярных сервисов Netflix, Apple TV+, Amazon Video, Disney+ и других.

Софт опубликован на международной платформе для разработчиков GitHub и его бесплатное скачивание не безопасно, сообщил портал TorrentFreak.

О том, что ПО для пиратов от пользователя Widevinedump действительно доступно убедилось издание «Коммерсантъ». Код позволяет обходить технологию DRM-защиты Widevine. С помощью 12 скриптов можно скачивать платный контент в разрешении до 720р с популярных видеосервисов.

Эксперты полагают, что ПО могут воспользоваться профессиональные пираты, а потери российских кинотеатров достигнут 10 млрд рублей.

Для обычных пользователей технология пока сложна в применении.

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Фото на обложке: Unsplash