Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Софт для взлома видеосервисов Netflix, Apple и Disney выложен в открытый доступ

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

На международной платформе GitHub появилось программное обеспечение для бесплатной загрузки видео с популярных сервисов Netflix, Apple TV+, Amazon Video, Disney+ и других.

Софт для взлома видеосервисов Netflix, Apple и Disney выложен в открытый доступ

Софт опубликован на международной платформе для разработчиков GitHub и его бесплатное скачивание не безопасно, сообщил портал TorrentFreak.

О том, что ПО для пиратов от пользователя Widevinedump действительно доступно убедилось издание «Коммерсантъ». Код позволяет обходить технологию DRM-защиты Widevine. С помощью 12 скриптов можно скачивать платный контент в разрешении до 720р с популярных видеосервисов.

Эксперты полагают, что ПО могут воспользоваться профессиональные пираты, а потери российских кинотеатров достигнут 10 млрд рублей.

Для обычных пользователей технология пока сложна в применении.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Netflix стал первым иностранным сервисом, включенным в российский реестр аудиовизуальных средств
  2. 2 Шесть российских сериалов, которые заинтересовали Netflix
  3. 3 Облачный гейминг снова в тренде — заменит ли он игровые приставки и компьютеры?
  4. 4 Дышащие куклы, VR и нейросети-сценаристы — как технологии меняют индустрию кино
  5. 5 Цзя Юэтин, глава LeEco: Мы надеемся превзойти Apple
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

31 декабря 2021

Отбор лучших решений в сфере цифровых инноваций от «Интер РАО»

31 декабря 2021

Отбор стартапов от Aim Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Мосбиржа назвала лучшего частного инвестора года — его доходность превысила 1300% за 3 месяца

Новости

«Это рабство, а не работа»: сотрудники «Яндекс.Еды» начали забастовку и требуют изменить условия труда

Новости

Разработчик чат-ботов для подбора персонала HR Messenger привлек $1,2 млн от «Авито Работа»

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети

Истории

Карьера в России глазами англичанина: «Могу сесть за трактор или вылечить корову. И это мне нравится больше офиса»