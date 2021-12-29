Софт для взлома видеосервисов Netflix, Apple и Disney выложен в открытый доступ

На международной платформе GitHub появилось программное обеспечение для бесплатной загрузки видео с популярных сервисов Netflix, Apple TV+, Amazon Video, Disney+ и других.
Софт опубликован на международной платформе для разработчиков GitHub и его бесплатное скачивание не безопасно, сообщил портал TorrentFreak.
О том, что ПО для пиратов от пользователя Widevinedump действительно доступно убедилось издание «Коммерсантъ». Код позволяет обходить технологию DRM-защиты Widevine. С помощью 12 скриптов можно скачивать платный контент в разрешении до 720р с популярных видеосервисов.
Эксперты полагают, что ПО могут воспользоваться профессиональные пираты, а потери российских кинотеатров достигнут 10 млрд рублей.
Для обычных пользователей технология пока сложна в применении.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Netflix стал первым иностранным сервисом, включенным в российский реестр аудиовизуальных средств
- 2 Шесть российских сериалов, которые заинтересовали Netflix
- 3 Облачный гейминг снова в тренде — заменит ли он игровые приставки и компьютеры?
- 4 Дышащие куклы, VR и нейросети-сценаристы — как технологии меняют индустрию кино
- 5 Цзя Юэтин, глава LeEco: Мы надеемся превзойти Apple
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2021
31 декабря 2021
31 декабря 2021