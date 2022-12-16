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«Альфа-банк» и «Эйч» открыли бесплатную школу по развитию гибких навыков

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Альфа-банк» и «Эйч» открыли бесплатную школу по развитию гибких навыков. Уроки soft skills помогут научиться работать с людьми, организовывать командную работу и другому.

«Альфа-банк» и «Эйч» открыли бесплатную школу по развитию гибких навыков

Уроки по развитию гибких навыков, или soft skills, проводят профильные менеджеры «Альфа-банка» и карьерного сервиса «Эйч». По итогам прохождения обучающего курса можно пройти тест и, в случае успеха, получить именной сертификат, который увеличит шансы на трудоустройства, отметили в пресс-службе «Альфа-банка». 

«Пока это только первый сезон нашей школы, он поможет разобраться с тремя софтами, которые пригодятся в любой профессии. Более того, они будут полезны даже вне работы», – рассказала Head Of Media «Эйч» Полина Победа.

Soft skills, или гибкие навыки, подразумевают в частности умение организовать командную работу, вести переговоры, находить общий язык с коллегами, способность учиться.

Фото на обложке: The Faces / Shutterstock

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