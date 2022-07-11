Власти отберут ответственных за импортозамещение софта в отраслях

В правительстве обсуждают кандидатов на роль руководителей центров, которым предстоит определить, какой софт нужно разработать для полного отказа от зарубежных продуктов. Среди ответственных — главы «Газпром нефти», «Т Плюс», «Ростелекома», «Аэрофлота» и другие.

В России появится всего 37 центров компетенции. Они будут определять направления, виды и классы софта, который необходимо заменить и приоритетность разработки тех или иных решений, а также будут влиять на распределение господдержки, сообщил РБК.

Главы этих центров должны будут «гарантировать отсутствие конфликта интересов и одинаковое отношение ко всем проектам». На встрече 9 июля обсудили ряд кандидатов на кураторство замены ПО по отраслям:

нефтегазодобыча и химия — глава «Газпром нефти» Александр Дюков;

авиационный транспорт — глава «Аэрофлота» Сергей Александровский;

железнодорожный транспорт — глава РЖД Олег Белозеров;

морской и речной транспорт — глава Росморпорта Александр Смирнов;

аэропорты — глава Шереметьево Михаил Василенко;

автомобилестроение — глава «Камаза» Сергей Когогин;

жилищно-коммунальное хозяйство — глава «Т Плюс» Андрей Вагнер;

мобильная связь — глава «Ростелекома» Михаил Осеевский;

фиксированная связь — глава «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев;

спутниковая связь — глава ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) Алексей Волин;

образование — и. о. ректора МГТУ имени Баумана Михаил Гордин;

здравоохранение — ректор Первого МГМУ имени Сеченова Петр Глыбочко.

Контракты предприятия будут подписывать на стадии создания софта, это будет субсидироваться правительством. Всего на импортозамещение софта предполагается выделить 37,1 млрд рублей до конца 2024 года.

На фоне санкций в России вырос спрос на отечественные операционные системы почти в шесть раз. Власти и компании приступили к тестированию российского софта, но процесс от пилотирования до внедрения может растянуться как минимум на квартал.

В начале марта правительство сообщило, что введет принудительные лицензии на западный софт. О том, что в правительстве обсуждали возможность отказа от преследования за пиратское ПО из стран, поддержавших санкции, стало известно 5 марта 2022 года. Предполагалось, что это смягчит последствия ухода из России крупных иностранных разработчкиов (Microsoft, Oracle, SAP И др.).

Однако отечественная IT-отрасль выступила против этой идеи. Профильные ассоцииции 10 марта 2022 года направили письмо главе Минцифры, в котором предупредили, что инициатива может привести к негативным последствиям для отечественного IT-бизнеса и навредить импортозамещению.

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