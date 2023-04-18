Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские IT-компании самостоятельно будут регулировать цены на отечественный софт

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Руководители IT-компаний и «Руссофта», Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) договорились по итогам совещания в Минцифры создать документ, регулирующий ценовую политику в отношении российских продуктов. Его подготовят в течение месяца, узнал Forbes.

Российские IT-компании самостоятельно будут регулировать цены на отечественный софт

Бизнес должен будет взять на себя обязательства не повышать цены на ПО выше разумного уровня и размещать актуальную информацию об их предельной стоимости, в том числе на официальном маркетплейсе российского софта russoft.ru.

Участники встречи также договорились, что при жалобах на необоснованное повышение цен на софт, аккредитацию компании могут приостановить на время проверки.

  • С марта 2022 года цены на российское программное обеспечение (ПО) выросли на 30-50%. Пользователи связывают тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке, который покинули западные поставщики. Разработчики отчасти признали рост цен, но более умеренный — на 10-15%.

Фото на обложке: Alexandru Chiriac / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Все о профессии дата-сайентиста: от ключевых навыков до тонкостей трудоустройства
  2. 2 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  3. 3 Какое мобильное приложение точно привлечет клиента — 8 неочевидных лайфхаков
  4. 4 Как сегодня найти компетентного наставника среди «профессионалов» — на примере менторства в IT
  5. 5 Начинайте с пяти лет: как помочь подростку выбрать профессию без стресса
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2023

К.О.Д. Кастинг креативных проектов

21 апреля 2023

Конкурс грантов Фонда «Сколково» для особо значимых проектов

24 апреля 2023

Всероссийские соревнования по спортивному программированию

Все ВОЗМОЖНОСТИ