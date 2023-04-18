Российские IT-компании самостоятельно будут регулировать цены на отечественный софт

Руководители IT-компаний и «Руссофта», Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) договорились по итогам совещания в Минцифры создать документ, регулирующий ценовую политику в отношении российских продуктов. Его подготовят в течение месяца, узнал Forbes.
Бизнес должен будет взять на себя обязательства не повышать цены на ПО выше разумного уровня и размещать актуальную информацию об их предельной стоимости, в том числе на официальном маркетплейсе российского софта russoft.ru.
Участники встречи также договорились, что при жалобах на необоснованное повышение цен на софт, аккредитацию компании могут приостановить на время проверки.
- С марта 2022 года цены на российское программное обеспечение (ПО) выросли на 30-50%. Пользователи связывают тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке, который покинули западные поставщики. Разработчики отчасти признали рост цен, но более умеренный — на 10-15%.
Фото на обложке: Alexandru Chiriac /
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